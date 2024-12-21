Україна вперше провела повністю роботизовану операцію

Воїни 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" вперше провели повністю роботизовану операцію на Харківському напрямку. Як повідомив DW у суботу, 21 грудня, речник бригади Володимир Дегтярьов, "левова доля дронів під час операції була українського виробництва".

"Під час операції нам вдалось виявити вогневі позиції ворога, розмінувати, частково знищити ворога. За рахунок одномоментного впливу операція мала позитивний ефект. Після цього нашим підрозділам штурмовим легше було проводити наступ", - сказав він.

За словами Дегтярьова, у "Хартії" вже тривалий час існує окремий підрозділ наземних роботизованих комплексів, який "застосовує в основному українські наземні роботизовані комплекси для різних цілей". "Як для логістики, зокрема, доставка на передній край до бійців провізії, боєкомплекту, води, так і для евакуації. Також наземні роботизовані комплекси застосовуються для мінування і розмінування. Є мобільні турелі з встановленими кулеметами", - розповів він.

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За даними "Хартії", операція відбулася на початку грудня. "Уперше на полі бою була присутня така кількість роботизованих і безпілотних комплексів. В операції були задіяні численні наземні роботизовані комплекси (дрони для мінування та розмінування, дрони-камікадзе, мобільні турелі) та БПЛА різних типів (важкі мультироторні "бомбери", дрони для спостереження, різноманітні FPV)", - йдеться у повідомленні бригади у YouTube.

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