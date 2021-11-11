"Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів - ЗМІ

Директора департаменту банківської безпеки державного банку "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова, які 4 жовтня за наказом тодішнього керівника банку Євгена Мецгера застосували силу проти журналістів програми "Схеми", поновлено на посадах. Про це у четвер, 11 листопада, повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в банку.

Наказ про поновлення цих співробітників, за даними ЗМІ, датований 9 листопада. У ньому йдеться також про завершення внутрішнього розслідування в банку. Тельбізов та Осіпов є обвинуваченими у кримінальному провадженні, відкритому за зверненням журналістів. Раніше цих співробітників відсторонили унаслідок скандалу під час запису інтерв'ю з Мецгером.

У самому "Укрексімбанку" поки не коментують це повідомлення ЗМІ.

Читайте також: Кредит у 60 мільйонів доларів: "Схеми" оприлюднили розслідування про "Укрексімбанк"

Тельбізову та Осіпову інкримінують порушення двох статей - 171 (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене посадовою особою з використанням свого службового становища) та 126 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Підготовче засідання з цієї справи призначили на 29 листопада. Окрім згаданих співробітників підозри раніше вручили самому Євгену Мецгеру та керівнику департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалову. Їхні дії кваліфікували за статтею 171 Кримінального кодексу.

Читайте також: Ефект Стрейзанд для "Укрексімбанку": що чекає на Євгена Мецгера?

Напад на журналістів у державному банку

4 жовтня під час інтерв'ю знімальній групі "Схем" Євген Мецгер відмовився відповідати на запитання журналіста. Після цього Володимир Пікалов та Ігор Тельбізов відібрали в оператора камеру й видалили відео з карток для запису. Згодом відео вдалося відновити, на кадрах видно сам момент нападу співробітників банку на оператора.

За заявою журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Фігурантам справи загрожує штраф від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень або обмеження волі терміном до п'яти років.

Наглядова рада "Укрексімбанку" затвердила заяву Мецгера про звільнення за власним бажанням невдовзі після скандалу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці.