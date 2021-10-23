 Напад на журналістів: підозру вручили головному охоронцю ″Укрексімбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2021

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Напад на журналістів: підозру вручили головному охоронцю "Укрексімбанку"

Підозру начальнику управління безпеки "Укрексімбанку" вручили за результатами аналізу відеозапису, оприлюдненого журналістами "Схем", повідомили DW у прокуратурі.

Журналісти на виході з Укрексімбанку

Журналісти на виході з "Укрексімбанку"

Правоохоронці повідомили про підозру четвертій особі у справі про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з на той час головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Про це у суботу, 23 жовтня, в коментарі DW повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Вчора за результатами проведених слідчих дій, в тому числі аналізу відеозапису, яке оприлюднили журналісти, вручено про підозру четвертому чоловіку. Це начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони "Укрексімбанку", - заявила вона.

Його дії кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу: перешкоджання професійній діяльності журналістів та насильницькі дії, які завдали фізичного болю.

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Нині вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. "Людина наразі не ухиляється від слідства, тому запобіжний захід, скоріш за все, буде обрано наступного тижня", - додала Максимець.

Напад на журналістів "Схем"

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв'ю знімальній групі "Схем" Мецгер відмовився відповідати на запитання журналіста. Після цього керівник служби безпеки Ігор Тельбізов та директор департамент інформаційної політики банку Володимир Пікалов відібрали в оператора камеру й видалили відео з карток для запису. Банк заперечував факт нападу, але згодом журналістам вдалося відновити відео, на якому видно момент нападу співробітників банку на оператора.

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11 жовтня наглядова рада державного "Укрексімбанку" звільнила Мецгера з посади голови правління банку

За заявою журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Тельбізову, Мецгеру і Пікалову вже повідомили про підозру, і суд обрав їм запобіжні заходи: двом останнім - нічний домашній арешт, а Тельбізова відпустили під особисте зобов’язання. 

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