Кредит у 60 мільйонів доларів: "Схеми" оприлюднили розслідування про "Укрексімбанк"

Журналісти телевізійної програми "Схеми" оприлюднили розслідування про державний "Укрексімбанк", під час підготовки до якого стався конфлікт з головою цієї фінустанови Євгеном Мецгером.

Повний текст і відео розслідування, через яке на знімальну групу програми вчинили напад та забрали техніку, оприлюднено на сайті "Радіо Свобода" увечері четверга, 7 жовтня.

Як стверджують журналісти, "Укрексімбанк" видав 60 мільйонів доларів США кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність у тимчасово окупованій частині Донецької області і платить податки окупаційній владі.

Читайте також: "Схеми" відновили та оприлюднили відео нападу в "Укрексімбанку"

"Більше того, гарантією повернення цих грошей під заставу банк взяв об'єкт, цінність і надійність якого сумнівні, - адже за нього роками йшла боротьба в декількох юрисдикціях", - ідеться в розслідуванні. Журналісти уточнили, що мова йде про київський торгово-розважальний центр SkyMall.

У відео також фігурують останні запитання до Мецгера перед нападом.

Підозра голові "Укрексімбанку" за напад на журналістів

У середу Євгену Мецгеру та директорові департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності журналістів "Схем" . Їм загрожує штраф від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень або обмеження волі до п'яти років.

Напередодні наглядова рада "Укрексімбанку" на екстреному засіданні відсторонила Мецгера від посади голови правління на період розслідування інциденту.

Читайте також: Марченко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Це неприпустимо

Перед тим Мецгер заявляв, що для того, щоб "частково зменшити шкоду репутації банку", невідкладно напише заяву про складання повноважень голови правління на час проведення слідчих дій. Однак спершу в "Укрексімбанку" відкидали звинувачення та звинувачували журналістів у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом.

Скандал з "Укрексімбанком" та журналістами "Схем"

Нагадаємо, раніше журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що на їхню знімальну групу напали в кабінеті Мецгера під час запису інтерв'ю з ним. За словами журналістів, банкіру не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті.

Читайте також: У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів в "Укрексімбанку"

Журналісти звернулись із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Пізніше журналісти відновили видалені відео нападу на картках із обох камер, на які вівся запис. На них видно і сам момент нападу співробітника банку на оператора.