Поліція розслідує напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"

У понеділок, 4 жовтня, під час запису завчасно погодженого інтерв'ю з головою правління державного банку "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером охоронці установи забрали камери знімальної групи програми "Схеми" та видалили відзняті матеріали, у тому числі відео нападу, повідомила у вівторок, 5 жовтня, журналістка "Схем" Наталія Седлецька у своєму Facebook.

За її словами, журналіст мав поставити запитання Мецгеру, "щоб його позиція була відображена у розслідуванні". "Але Мецгеру не сподобалось запитання журналіста-розслідувача. Тому він викликав охорону і наказав... "забрати камери" та "дістати із них касети", - пише Седлецька.

Охорона застосувала фізичну силу - журналістка

Журналістка також стверджує, що охорона банку застосувала фізичну силу до оператора програми Олександра Мазура. "Скрутивши його та утримуючи силою, вони відібрали у нього обидві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та винесли усю техніку з кабінету на годину", - ідеться у пості.

За словами Седлецької, крім Мецгера, у кабінеті був присутній директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку на ім'я Ігор, "який застосував фізичну силу до оператора "Схем".

Дивитись відео 05:32 Поділитись Відкат у чaси Януковича: різко погіршилася ситуація з безпекою активістів (06.03.2019) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3EWRZ Відкат у чaси Януковича: різко погіршилася ситуація з безпекою активістів

Водночас один із журналістів зміг записати те, що відбувалось, на диктофон.

На опублікованому запису чутно звуки фізичного протистояння, запитання журналіста Кирила Овсяного, чому охорона "скрутила оператора", та прохання вийти з кабінету. Голоси ймовірних працівників банку при цьому стверджують, що журналісти поводять себе неправильно, і забороняють їм вийти.

В "Укрексімбанку" відкидають звинувачення

Натомість в "Укрексімбанку" звинуватили журналістів програми "Схеми" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом. "На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації", - говориться в повідомленні на сайті "Укрексімбанку" від 5 жовтня. Це стало причиною припинення інтерв'ю, наголошують у банку.

Там пояснили, що погодилися на інтерв'ю "згідно з переліком питань у запиті". Натомість, як стверджують у банку, журналіст почав запитувати про діяльність клієнтів фінустанови. Як запевняють в "Укрексімбанку", йому запропонували підготувати перелік питань та надіслати його до банку, щоб працівники могли "підготувати розгорнуті відповіді". Після чого "журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)", зазначається в повідомленні.

Поліція почала розслідування

Після поданої працівниками "Схем" заяви Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", говориться в офіційному повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Також на ситуацію відреагував очільник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, назвавши вчинене "ганьбою". "Національна спілка журналістів України засуджує обурливу поведінку керівництва та співробітників банку, висловлює солідарність із командою розслідувачів програми "Схеми", - написав Томіленко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, висока посада та великі гроші не є "індульгенцією для нападу на журналістів, які ставлять незручні запитання".