 Індекс свободи преси: Україна опустилася на одну позицію | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2021

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Світ

Індекс свободи преси: Україна опустилася на одну позицію

Правозахисники з "Репортерів без кордонів" опублікували щорічний індекс свободи преси, в якому Україна посіла 97 місце.

Стенд із пресою біля входу до станції київського метро

Стенд із пресою біля входу до станції київського метро

Україна опинилася на 97 місці у рейтингу міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" (RSF) "Світовий індекс свободи преси 2021". Цьогорічну доповідь правозахисників було оприлюднено у вівторок, 20 квітня.

Таким чином, Україна опустилася у цьому рейтингу порівняно з минулим роком на одну позицію. Із посиланням на український Інститут масової інформації (ІМІ) в RSF повідомляють про більш ніж 170 випадків випадків застосування насильства щодо співробітників ЗМІ минулого року. Загалом ситуацію в Україні у правозахисній організації характеризують як "проблематичну", що є середньою з п'яти можливих оцінок у спектрі від "доброї" до "дуже поганої".

На сайті організації зазначається, що на погіршення ситуації зі свободою преси в Україні, як і в багатьох інших країнах, істотно вплинула пандемія COVID-19. Водночас у RSF додають, що в українському випадку йдеться не про наслідки наступу урядів на свободу слова, а про "зростання соціальної напруженості та вираження ворожості до медіа", що були підживлені поширенням коронавірусу та протиепідемічними заходами. Правозахисники зазначають, що в Україні на журналістів нападали "роздратовані місцеві бізнесмени та перехожі".

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Напади на журналістів у Німеччині

Німеччина вперше в історії рейтингу залишила когорту країн, де ситуація із свободою преси оцінюється як "добра", і перемістилася до групи держав із "відносно доброю оцінкою". Так само погіршилося і місце ФРН у індексі - опустившись на дві позиції, країна зараз посідає 13 місце у рейтингу, який загалом оцінює 180 держав.

"Через велику кількість нападів під час демонстрацій проти коронавірусних обмежень ми були змушені погіршити оцінку стану свободи слова в Німеччині з "доброї" на "відносно добру" - це чіткий сигнал тривоги", - заявив під час презентації рейтингу у Берліні речник правління RSF Міхаель Редіске (Michael Rediske).

У 2020 році в організації загалом нарахували щонайменше 65 насильницьких нападів на журналістів у Німеччині. "Таким чином, ця цифра у порівнянні з 2019 роком (13 нападів. - Ред.) зросла в п'ять разів", - зазначили у RSF.

Пандемія COVID-19 як загроза свободі преси

З початку ведення статистики у рейтингу ще ніколи не було так мало (12. - Ред.) держав, де б ситуація зі свободою слова оцінювалася як "добра". У RSF додають, що велика кількість глав урядів та держав розповсюджували дезінформацію стосовно теми коронавірусу. Серед них був і колишній президент США Дональд Трамп, який фактично рекламував недієві чи навіть небезпечні засоби проти COVID-19. До групи таких лідерів правозахисники також зараховують правителів Венесуели і Бразилії Ніколаса Мадуро та Жаіра Болсонару.

Пандемія також посилила репресивні тенденції у світі, зазначають у RSF. "У таких різних країнах, як Венесуела, Китай, Сербія та Косово співробітників медіа затримували за те, що вони повідомляли про коронавірус", - йдеться у доповіді.

При цьому рейтинг традиційно замикають такі держави, як Китай, Туркменістан, Північна Корея та Еритрея. Лідерство у рейтингу натомість утримують Норвегія, Фінляндія та Швеція.

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