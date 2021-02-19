В інтернет-видання "Українська правда" - новий власник

Редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" (УП) Олена Притула та генеральний директор компанії Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100 відсотків корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Про це в середу, 26 травня, повідомило саме онлайн-видання.

"Сторони домовилися про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін", - йдеться у повідомленні на сайті УП. Крім того, зазначається, що команда "Української правди" на чолі з головною редакторкою Севгіль Мусаєвою "продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою", яка й надалі виконуватиме роль редакторки-засновниці.

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Водночас Фіала запевнив, що не збирається втручатися в редакційну політику. "За аналогією з проєктом НВ ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП", - наводить слова нового власники сайт УП.

Dragon ще більше посилить свою присутність на медіаринку України

"Українська правда" - одне з найстаріших інтернет-видань України. За даними маркетингової компанії "Kantar Україна" за квітень цього року, УП є найпопулярнішим в Україні новинним ресурсом із часткою охоплення 27,8 відсотка й посідає 12-те місце в рейтингу всіх сайтів в Україні. Виручка належного Притулі ПП "Українська правда" в 2019 році зросла на 19,7 відсотка - до 3,37 мільйона гривень, чистий прибуток становив 0,3 мільйона гривень порівняно з чистим збитком 0,08 мільйона гривень роком раніше. Дані за 2020 рік поки що відсутні.

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Dragon Capital - одна з найбільших і найстаріших інвесткомпаній України. Працює у сфері прямих інвестицій і фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

Громадянин Чехії Фіала також є власником медіахолдингу НВ, куди входять однойменні журнал, портал і радіо. Крім того, в 2021 році Dragon Capital завершив угоду з купівлі через фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (Джерсі, США) контрольного пакета акцій компанії Treeum Holdings Limited - власника спеціалізованих інтернет-видань Finance.ua і Minfin.com.ua, а також компаній Finline, Bank Online та "Мульті.Юа", що позиціонують себе як фінансовий супермаркет, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".