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Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших українських інвестиційних компаній.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Dragon Capital". Dragon Capital є однією з найбільших українських інвестиційних компаній. Вона була створена 2000 року в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В інтернет-видання Українська правда - новий власник

В інтернет-видання "Українська правда" - новий власник 26.05.2021

100 відсотків корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital. Це передбачає угода між Оленою Притулою та Томашем Фіалою.
Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив

Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив 30.10.2017

Блокада, націоналізація та спад економіки майже не вплинули на рівень статків найбагатших українців. Як олігархам вдається не тільки зберігати, а й примножувати свої доходи, розбиралась DW.
Радіо-Ера запрацює по-новому з 2018 року

"Радіо-Ера" запрацює по-новому з 2018 року 07.10.2017

ТРК "Радіо-Ера", придбане інвесткомпанією Dragon Capital, працюватиме на західному софті з 2018 року, повідомив куратор від ІК.
Стахановські методи. Чому СБУ підозрює офісні програми у шпигунстві

"Стахановські" методи. Чому СБУ підозрює офісні програми у шпигунстві 28.04.2017

Українські спецслужби шукали у приватних компаніях сліди російських шпигунів. DW з'ясовувала, чим небезпечні програми офісного стеження, які бізнес нерідко використовує попри сумнівну етичність.
Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу

Інвестиційна непривабливість. Як обшуки СБУ шкодять українському бізнесу 28.04.2017

Обшук у компанії Dragon Capital змусив експертів знову звернути увагу на те, як Служба безпеки України тисне на український бізнес.
СБУ провела обшуки у восьми компаніях через шпигунські програми РФ

СБУ провела обшуки у восьми компаніях через шпигунські програми РФ 26.04.2017

СБУ повідомила про обшуки в офісах восьми компаній в Україні. Причина - підозри у використанні шпигунських програм, розроблених у Росії. Одна з компаній, Dragon Capital, заявила, що ПЗ придбала легально.

Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої

Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої 10.04.2017

Глава Нацбанку України Валерія Гонтарева подала у відставку. Її головними реформами стали чистка банківського ринку та відмова від нагляду за курсом гривні. Новому главі доведеться зосередитись на валютній лібералізації.
Україні без європейської підтримки не обійтися

Україні без європейської підтримки не обійтися 03.01.2013

Цього року Україну може спіткати ціла низка нових економічних негараздів, прогнозують опитані DW економісти. Як уникнути такого розвитку, з’ясовував наш кореспондент.
Інвестори вичікують, коли ж в Україні приборкають корупцію

Інвестори вичікують, коли ж в Україні приборкають корупцію 21.12.2010

Прямі іноземні інвестиції в українську економіку 2011 року сягнуть п’яти мільярдів доларів, прогнозує Європейська бізнес-асоціація. Треба боротися з корупцією в судах і на митниці, спростити адміністрування податків.