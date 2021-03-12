В Україні заблокують сайти Lenta.ru, Газета.ру, агентство ТАСС та інші

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 березня, своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти низки сайтів російських видань, а також юридичних і фізичних осіб іноземних держав.

Санкції проти ЗМІ і юридичних осіб

Серед ЗМІ, які потрапили під санкції, російське державне агентство ТАСС, "Lenta.ru", "Газета.ру", "Утро.Ру", інформаційне агентство "Россия сегодня", "СМИ2", "Федеральне агентство новин", некомерційні організації "Інтернет-Преса" і "ТВ Новости" і ще понад 70 юридичних осіб.

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Санкції передбачають обмеження надання телекомунікаційних послуг і використання мереж загального користування, зупинення фінансових операцій, заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі інтернет до вищевказаних ресурсів. Крім того, серед обмежень - блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій.

Санкції проти фізичних осіб

Також своїм указом Володимир Зеленський запровадив санкції проти матері російської журналістки Ксенії Собчак - членкині комітету Ради Федерації Росії з конституційного законодавства і державного будівництва Людмили Нарусової. Потрапили під санкції також представники ультраправої фракції "Ідентичність і демократія" в Європарламенті - громадяни Франції Олів'є Філіпп, Лакапель Жан-Лін і Віржіні Жорон.

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Обмежувальні заходи запроваджено проти ще 22 осіб, серед яких чиновники управлінь з питань міграцій міністерства внутрішніх справ Росії.

Санкції передбачають блокування активів цих осіб, запобігання виведенню ними капіталу за межі України, заборону участі в приватизації, а також оренди державного майна в Україні. Обмеження також передбачають відмову в наданні та скасування віз підсанкційним особам.

Термін дії санкцій становить три роки.