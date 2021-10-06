Голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів

Голова правління державного банку "Укрексімбанк" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування нападу на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю в будівлі банку. Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті банку.

Мецгер назвав "неприпустимою" ситуацію, яка виникла навколо банку. "Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання", - заявив він. Щоб частково зменшити шкоду репутації банку, "невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами", додав Мецгер.

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Офіс президента: Дії керівництва банку неприпустимі

Радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк, своєю чергою, назвав неприпустимими дії керівництва "Укрексімбанку". Також в ОП вважають "логічним" тимчасове відсторонення голови правління банку Євгена Мецгера на період розслідування інциденту.

Подоляк нагадав, що свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому, за його словами, обов'язок посадовців будь-якого рівня - коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, які мають суспільну важливість.

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Конфлікт між "Укрексімбанком" та журналістами "Схем"

Нагадаємо, напередодні журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що на їхню знімальну групу напали в кабінеті очільника "Укрексімбанку" під час запису інтерв'ю з Мецгером.

За словами журналістів, банкіру не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті.

Журналісти звернулись із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Пізніше журналісти відновили видалені відео нападу на картках із обох камер, на які вівся запис. На них видно і сам момент нападу співробітника банку на оператора.

В "Укрексімбанку" спершу відкидали звинувачення та звинувачували журналістів у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом.