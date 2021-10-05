Марченко про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Це неприпустимо

Державний "Укрексімбанк" мав зробити все, аби не допустити конфлікту з журналістами програми "Схеми", заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в коментарі агенції "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 5 жовтня.

"Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо", - наголосив очільник українського мінфіну. Урядовець закликав до дотримання свободи слова й справедливого вирішення конфлікту. Марченко також зазначив, що чекає на реакцію на ситцацію з боку правоохоронців.

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"

У вівторок журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що напередодні на їхню знімальну групу напали в кабінеті очільника державного "Укрексімбанку". За словами журналістів, сталося це під час запису інтерв'ю з головою правління Євгеном Мегцером. Банкіру начебто не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті.

Журналісти звернулися до Національної поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

В "Укрексімбанку", натомість, теж погрожують зверненням до правоохоронних органів. У банку журналістів "Схем" звинуватили в протиправних діях, мовляв, розслідувачі намагалися заволодіти банківською таємницею - замість погоджених запитань цікавилися діяльністю клієнтів фінустанови. Як наслідок, інтерв'ю зупинили, а журналісти безперешкодно залишили будівлю.