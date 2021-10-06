"Схеми" відновили та оприлюднили відео нападу в "Укрексімбанку"

Журналістам "Схем" вдалось відновити відео, зняте в державному банку "Укрексімбанк" і видалене його працівниками під час нападу в кабінеті голови фінустанови Євгена Мецгера. Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомила журналістка "Схем" Наталія Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

"Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю, наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищені", - заявила журналістка.

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Седлецька запевняє, що на відновленому відео є весь запис інциденту - "інтерв'ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі".

Також вона зауважила, що "у об'єктив потрапив момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери".

Конфлікт між "Укрексімбанком" та журналістами "Схем"

Нагадаємо, у вівторок журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що напередодні на їхню знімальну групу напали в кабінеті очільника "Укрексімбанку". За словами журналістів, сталося це під час запису інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мегцером.

За словами журналістів, банкіру не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті.

Журналісти звернулись із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Натомість в "Укрексімбанку" відкинули звинувачення та, своєю чергою, звинуватили журналістів програми "Схеми" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом.

Також там стверджували, що "журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записувальною та освітлювальною технікою)".