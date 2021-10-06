У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів в "Укрексімбанку"

У Євросоюзі висловили занепокоєння з приводу повідомлень про напад на журналістів програми "Схеми" під час проведення інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Про це заявив речник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано, відповідаючи у середу, 6 жовтня, на запит кореспондента DW. "Повідомлення про атаку на журналістів-розслідувачів, які працюють на проєкт "Схеми" "Радіо Свобода", викликають занепокоєння", - зазначив він.

"ЄС надає найбільше значення безпеці журналістів. Вони мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу. Достойні довіри повідомлення про насильство проти журналістів потрібно ретельно розслідувати", - додав речник Євросоюзу.

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Напад на журналістів в "Укрексімбанку"

Нагадаємо, що журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до Євгена Мецгера у понеділок, 4 жовтня. У процесі розмови голова правління державного банку перервав інтерв'ю.

За словами журналістів, банкіру не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті. Журналісти звернулись із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

5 жовтня "Радіо Свобода" опублікувала відео, яке, за даними ЗМІ, вдалося відновити з носіїв у камерах журналістів "Схем".

Спершу в "Укрексімбанку" відкидали звинувачення та, своєю чергою, звинуватили журналістів програми "Схеми" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом. Утім, 6 жовтня Мецгер опублікував заяву, де попросив вибачення у журналістів і пояснив свою поведінку "миттєвим емоційним спалахом". Того ж дня наглядова рада банку відсторонила Мецгера від здійснення повноважень на час проведення внутрішнього розслідування.