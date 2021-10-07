Нападникам на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" загрожує до п'яти років в'язниці

Євгену Мецгеру, якого відсторонили від посади голови правління державного банку "Укрексімбанк", загрожує штраф від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень або обмеження волі до п'яти років за перешкоджання діяльності журналістів програми "Схеми". Про це повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на дані Національної поліції.

Таке ж покарання загрожує директорові департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову. Крім того, працівників державної фінустанови можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Мецгеру і Пікалову вручили підозри через напад на журналістів

Раніше правоохоронці повідомили Мецгеру і Пікалову про підозру в перешкоджанні діяльності журналістів "Схем" під час запису інтерв'ю в будівлі установи, повідомила прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

У середу, 6 жовтня, наглядова рада "Укрексімбанку" на екстреному засіданні відсторонила Мецгера від посади голови правління на період розслідування інциденту.

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Перед тим Мецгер заявляв, що для того, щоб "частково зменшити шкоду репутації банку", невідкладно напише заяву про складання повноважень голови правління на час проведення слідчих дій. Однак спершу в "Укрексімбанку" відкидали звинувачення та звинувачували журналістів у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом.

Скандал з "Укрексімбанком" та журналістами "Схем"

Нагадаємо, напередодні журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що на їхню знімальну групу напали в кабінеті Мецгера під час запису інтерв'ю з ним.

За словами журналістів, банкіру не сподобалось запитання репортера Кирила Овсяного. Після цього охорона "скрутила" оператора Олександра Мазура, відібрала у знімальної групи техніку й видалила запис інтерв'ю. Потім, як стверджують Овсяний і Мазур, їх ще годину утримували в кабінеті.

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Журналісти звернулись із заявою до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Пізніше журналісти відновили видалені відео нападу на картках із обох камер, на які вівся запис. На них видно і сам момент нападу співробітника банку на оператора.