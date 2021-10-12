 Наглядова рада ″Укрексімбанку″ звільнила Євгена Мецгера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2021

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Новини

Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Євгена Мецгера

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про звільнення за власним бажанням. Наглядова рада установи затвердила звільнення.

Після конфлікту з журналістами Схем Євген Мецгер написав заяву на звільнення за власним бажанням

Після конфлікту з журналістами "Схем" Євген Мецгер написав заяву на звільнення за власним бажанням

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" після позачергового засідання номінаційного комітету увечері понеділка, 11 жовтня, звільнила голову правління Євгена Мецгера .

Перед цим Мецгер у своєму Facebook повідомив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням й висловив сподівання, що "цей крок допоможе відновленню довіри до банку".

Наглядова рада "Укрексімбанку" невдовзі оприлюднила заяву про припинення повноважень голови правління. При цьому у раді зазначили, що розірвання трудового договору "не передбачає виплати вихідної допомоги".

Виконуючим обов'язки голови правління банку з 12 жовтня 2021 року призначено Сергія Єрмакова. Обрати нового керівника наглядова рада має за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.

Суд відправив Євгена Мецгера під нічний домашній арешт

11 жовтня Голосіївський районний суд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 2 місяці у справі про перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми". Такий захід застосували й до директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова, який теж фігурує у справі. Прокуратура вимагала для них цілодобового арешту. Незабаром мають обрати запобіжний захід і для третього причетного до нападу на журналістів "Схем" - директора департаменту безпеки банку Ігоря Тельбізова.

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4 жовтня під час інтерв'ю знімальній групі "Схем" Мецгер відмовився відповідати на запитання журналіста. Після цього Пікалов і Тельбізов відібрали в оператора камеру й видалили відео з карток для запису. Згодом відео вдалося відновити, на кадрах видно сам момент нападу співробітників банку на оператора.

За заявою журналістів Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Фігурантам справи загрожує штраф від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень або обмеження волі терміном до п'яти років.

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