Прокуратура вимагатиме для Мецгера цілодобовий домашній арешт

Прокуратура Києва проситиме суд обрати відстороненому від посади керівнику "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як розповіли в Київській міській прокураторі, клопотання про обрання запобіжного заходу Мецгеру вже підготували, судове засідання з цього питання має відбутися цього тижня, інформує у понеділок, 11 жовтня, агенція "Українські новини".

Крім того, у прокуратурі вирішується питання стосовно того, який запобіжний захід вимагати для інших підозрюваних у справі - директора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова і директора департаменту безпеки установи Ігоря Тельбізова.

Напад на журналістів "Схем"

4 жовтня журналісти програми розслідувань "Схеми" повідомили, що на їхню знімальну групу напали під час запису інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

Керівник фінустанови відмовився відповідати на запитання журналіста Кирила Овсяного. Після цього директор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов разом з керівником служби безпеки Ігорем Тельбізовим відібрали в оператора Олександра Мазура камеру й видалили відео з карток для запису. Згодом відео вдалося відновити, на кадрах видно сам момент нападу співробітників банку на оператора.

В "Укрексімбанку" спершу відкидали звинувачення й закидали журналістам намагання отримати доступ до банківської таємниці. Урешті наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила Мецгера, Пікалова і Тельбізова з посад на період розслідування інциденту.

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Яке покарання загрожує Євгену Мецгеру?

Після поданої журналістами "Схем" заяви Національна поліція України відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Минулого тижня Євгену Мецгеру, Володимиру Пікалову й Ігорю Тельбізову повідомили про підозру у справі.

У Національній поліції повідомляли, що Мецгеру й Пікалову загрожує штраф від 3,4 тисячі до 8,5 тисячі гривень або обмеження волі до п'яти років. Також працівників фінустанови можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.