Ефект Стрейзанд для Укрексімбанку: що чекає на Євгена Мецгера?



Два дні після нападу на журналістів у державному "Укрексімбанку". Представники ЗМІ у штаб-квартирі установи очікують на спілкування із головним героєм інциденту - керівником банку Євгеном Мецгером. Натовп журналістів із десятками телекамер довгими коридорами проводять численні охоронці. У великому конференц-залі усі приготувалися до прес-конференції щодо нападу на журналістів "Радіо Свобода", яку організували самі ж представники банку. Та в останню мить представниця прес-служби заявляє про скасування заходу.

Жодної інформації журналісти не отримують, вони вчергове обурені поведінкою представників банку.

"Ви нам плюєте в обличчя"

Журналісти в очікуванні прес конференції Євгена Мецгера в "Укрексімбанку"

"Що це за цирк? Навіщо ви нас зібрали? Ви нам плюєте в обличчя!", - лунають вигуки журналістів, яких охорона знову проводить до виходу. Така комунікація з боку державного банку викликає у представників ЗМІ нерозуміння. Адже напередодні ця держустанова уже потрапила у гучний скандал. Під час інтерв'ю керівник банку Євген Мецгер відмовився відповідати на запитання тележурналіста програми "Схеми" і після перепалки наказав своїм підлеглим вилучити техніку і всі відео.

Згодом Мецгер, якого наглядова рада фінустанови вже відсторонила від посади, попросив вибачення за цей напад. "Я щиро прошу вибачення у працівників видання "Схеми" Кирила Овсяного та Олександра Мазура! Наразі у формі цього посту, але завжди готовий зробити це у будь-якій зручній їм формі", - цитує Мецгера пресслужба банку у Facebook у вівторок, 6 жовтня.



Журналістам вдалося відновити записиіз приміщення банку. Частину кадрів, де фігурує Євген Мецгер, виклали у вільний доступ. Правоохоронці уже розпочали розслідування нападу на журналістів, а сам керівник банку тимчасово склав повноваження. Однак медіаспільнота вимагає його відставки та справедливого покарання.

Чим займається Укрексімбанк

"Укрексімбанк" (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% належить державі в особі Кабінету Міністрів. Попереднього його очільника Олександра Гриценка затримало СБУ за підозрою в начебто легалізації незаконних доходів оточення Януковича. Це сталося у листопаді 2019 року. Сам банк водночас називали останніми роками одним із найзбитковіших серед українських фінустанов. Його заборгованість ще торік оцінювали у понад 70 мільярдів гривень, тоді як активи становили близько 107 мільярдів гривень.





Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, який тимчасово склав повноваження

Після призначення у результаті конкурсу керівником Євгена Мецгера у банку заговорили про вихід на прибутковість. Сам Мецгер в інтерв'ю українським ЗМІ розповідав про реформи, які планують впровадити у банку. Зокрема, банк зосередився на фінансуванні об'єктів територіальних громад. "Укрексімбанк" є кредитором національного проєкту президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Банк також фінансує низку державних компаній, як-от "Нафтогаз", "Енергоатом", "Укргазвидобування", а також комерційні проєкти.

З орбіти Зеленського: хто такий Мецгер

Євген Мецгер був призначений головою правління "Укрексімбанку" у лютому 2020 року, за результатами конкурсу, проведеного Мінфіном. Раніше він вже мав працював дев'ять років у цьому банку, а останнім часом отримав досвід роботи в державному "Укргазбанку". Мецгер є вихідцем із Кривого Рогу, як і президент Зеленський.



Його називають особою, наближеною до президента та його оточення. А дружину банкіра Юлію, колишню юристку "Укрексімбанку", у 2019 році призначили членом наглядової ради "Приватбанку" за квотою президента.

Незручні питання та напад на журналістів

У понеділок, 4 жовтня, під час завчасно погодженого інтерв'ю журналіст програми "Схеми" нібито намагався з'ясувати у Євгена Мецгера нюанси розслідування про ймовірне виданням банком кредитів для компаній, пов'язаних із самопроголошеною "ДНР". Це обурило керівника банку і він зажадав перервати інтерв'ю, нарікаючи, що це питання не було раніше погоджене.

Побачивши, що оператор продовжує зйомку, Мецгер наказав охоронцям забрати камери та видалили відзняті матеріали. Однак журналісти згодом відновили записи. На них видно, як Євген Мецгер доручає підлеглим "вирубити" оператора, "забрати касети" і "вичистити все це г…но з айтішниками". У об'єктив також потрапив момент нападу на оператора, у якого силою забрали картку пам'яті з камери.

"Абсолютно дика ситуація"

Опитані DW медіа-експерти називають інцидент безпрецедентним та ганебним. "Це абсолютно дика ситуація. Така нахабна поведінка, яка підтверджується відео, жодних виправдань і пояснень не знаходить. Тут однозначно має бути звільнення Мецгера", - вважає голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко. Він звертає увагу, що це чи не перший в українській історії випадок, коли у нападі на пресу фігурує безпосередньо чиновник. "Здебільшого виконавцями є, наприклад, охоронці, а таких брутальних вказівок обшукати і обмежувати роботу від топ-посадовців я не можу згадати", - розповідає Томіленко.

Євгену Мецгеру можна інкримінувати одразу кілька статей за інцидент з журналістами, звертає увагу виконавча директорка Інституту масової інфорамації Оксана Романюк. "Там не лише перешкоджання професійній діяльності журналіста (ст. 171 Кримінального Кодексу України - ред.), а й протизаконне утримання, цензура, напад і протиправний обшук", - вказує експертка. Санкції за ці статті передбачають штрафи або умовне засудження.

Цікавлять не вибачення, а покарання

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк

Романюк називає інцидент з Мецгером "еталонним прикладом ефекту Стрейзенд", коли намагання видалити інформацію призводять до її ще більшого поширення. А те, як представники банку в останні дні поводилися із журналістами, вона характеризує як "комунікаційну катастрофу". Відсторонення і вибачення Мецгера керівниця ІМІ називає недостатніми та наголошує, що його обов'язково потрібно звільнити з посади.



До того ж, він уже не мав би у майбутньому займати жодну публічну посаду, додає Сергій Томіленко. "Репутація очевидного ворога преси ним вже зайовована", - констатує він.Українська медіаспільнота вимагає відставки Мецгера і його справедливого покарання. Відповідні вимоги висунули й представники ЗМІ на акції під стінами "Укрексімбанку", де напередодні скасували прес-конференцію його керівника.

