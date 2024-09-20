Чиновникам і військовим обмежили користування Telegram

Встановлювати та використовувати месенджер на службових пристроях українські посадовці та військові більше не зможуть, вирішив Національний центр кібербезпеки при РНБО.

Українським чиновникам і військовим заборонили встановлювати та використовувати месенджер Telegram на службових пристроях. Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО).

Як повідомили у пресслужбі РНБО в п'ятницю, 20 вересня, ключовою темою засідання НКЦК було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням Telegram, особливо під час повномасштабної війни РФ проти України.

Причини обмеження користування "Телеграмом"

Під час засідання начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов навів дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їхніх персональних даних. "Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram - це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", - наголосив він.

Представники Служби безпеки України і генерального штабу Збройних сил України під час засідання зазначили, що Telegram активно використовується росіянами для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств - операторів критичної інфраструктури", - повідомили в РНБО. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

На початку вересня Буданов заявив, що Telegram є загрозою для національної безпеки України. Зокрема він нарікав, що нині значна кількість інформації в Telegram поширюється анонімно. "Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці телеграм-канали. Якщо ти хочеш, як-то кажуть, "віщати" якісь новини, будь ласка, зареєструйся (…)", - запропонував Буданов. Водночас він зазначив, що не вважає за потрібне "просто взяти і закрити" месенджер, хоча й визнав, що це "досить важко зробити, але можливо".