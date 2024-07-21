Хакери масово атакували українські Telegram-канали

У Держспецзв'язку зафіксували масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських Telegram-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) у неділю, 21 липня, зафіксувала масові публікації повідомлень провокативного характеру у низці відомих українських Telegram-каналів, які використовували програмне забезпечення FleepBot для розміщення новин.

"За інформацією з відкритих джерел, хакери зламали сервіс автоматизації публікації постів FleepBot, який розроблено та належить компанії з РФ, і почали робити пости у Telegram-каналах від імені власників", - ідеться у повідомленні Держспецзв'язку.

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Для усунення проблеми служба рекомендує видалити бота FleepBot з адміністраторів каналу. "Хотіли б черговий раз наголосити на небезпеці застосування будь-яких програмних засобів країни-агресора, і необхідності ретельно перевіряти походження ПЗ перед його застосуванням", - додали в Держспецзв'язку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України радить жертвам атаки або тим, хто має інформацію про такі випадки, звертатись до урядової команди реагування CERT-UA.

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