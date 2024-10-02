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"Український легіон": в Польщі кажуть про брак добровольців

Степан Смишляєв
2 жовтня 2024 р.

Кількість добровольців, що зголосилися вступити до "українського легіону", надто мала, каже польський міністр оборони. Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що Польща готова проводити вишкіл, але за набір відповідає Україна.

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Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-КамишФото: Piotr Nowak/picture alliance / PAP

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що кількість добровольців, які зголосилися вступити до "українського легіону", що формується в Польщі, виявилася "надто малою". Про це він сказав в інтерв'ю виданню Wirtualna Polska, оприлюдненому в середу, 2 жовтня.

"Ми не несемо відповідальності за рекрутинг. Ми відповідаємо за підготовку і вишкіл. Ми готові проводити вишкіл. Однак кількість людей, які мали би зголоситися з української сторони надто мала. Ми готові від початку вересня. Декларації українські були надто високими - що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", - сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що раніше Польща вже підготувала приблизно 20 тисяч українських військових і запевнив, що вона готова надалі проводити вишкіл, але саме за набір рекрутів відповідає українська сторона.

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Сікорський заявляв про тисячі добровольців

Створення "українського легіону" в Польщі передбачене угодою про гарантії безпеки, яку Україна та Польща уклали 8 липня. Вона передбачає, що до цього військового формування зможуть вступити громадяни України, які проживають у Польщі та інших державах. 

Невдовзі після підписання цієї угоди міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для вступу в "український легіон" зареєструвалися кілька тисяч людей. "У Польщі ми починаємо підготовку першої української бригади, що складається з добровольців", - сказав він 11 липня.

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