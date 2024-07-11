Український легіон: в Польщі назвали кількість добровольців

Кілька тисяч добровольців вже зареєструвалися для вступу в "український легіон", повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Створення легіону передбачене угодою про гарантії безпеки між країнами.

Кілька тисяч людей вже зареєструвалися в Польщі для вступу в "український легіон" - новий український добровольчий військовий підрозділ, стоврення якого передбачає безпекова угода між Україною і Польщею. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Громадському форумі НАТО, організованому на полях саміту Альянсу у Вашингтоні, передає в четвер, 11 липня, Польське агентство преси (РАР).

"У Польщі ми починаємо підготовку першої української бригади, що складається з добровольців. У нас (в країні - Ред.) проживає до одного мільйона українців обох статей, і кілька тисяч з них вже зареєструвалися для участі. Цікаво, що багато хто з них дійсно хоче служити і замінити своїх співвітчизників (на фронті - Ред.), але вони кажуть: ми не хочемо, щоб нас відправляли воювати без належної підготовки і спорядження", - наголосив Сікорський.

Міністр зазначив, що польська сторона забезпечить добровольців навчанням і спорядженням, а потім ці люди будуть відправлені в Україну з правом повернутися в Польщу після ротації.

"Якби кожна європейська країна так зробила, то в Україні було б кілька бригад", - додав міністр.

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Нагадаємо, що 8 липня Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки, яка, серед іншого, передбачає створення добровольчого "українського легіону". Вступити в нього зможуть громадяни України, які проживають у Польщі та інших державах.