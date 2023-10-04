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Українські дрони уразили "Тріумф" РФ на Бєлгородщині - ЗМІ

Євгенія Наконечна
4 жовтня 2023 р.

Безпілотники уразили російський комплекс ППО С-400 за 1,2 мільярда доларів у Бєлгородській області РФ, кажуть джерела низки українських ЗМІ. СБУ вважає, що після таких "тріумфальних бавовн" настав час перейменувати ЗРК.

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Російський ЗРК С-400 "Тріумф"
Російський комплекс ППО С-400 "Тріумф"Фото: Vitaliy Ankov/Sputnik/dpa/picture alliance

Безпілотники Служби безпеки України (СБУ) уразили в Бєлгородській області РФ у ніч на середу, 4 жовтня, російський комплекс протиповітряної оборони (ППО) С-400 "Тріумф" - головний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) РФ, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбі.

Раніше місцева влада Бєлгородщини звітувала, що вночі над регіоном збили 19 повітряних "об'єктів", а внаслідок атаки пошкоджена "адміністративна будівля в Бєлгороді"

Як пише "Українська правда", на викладених росіянами у соціальних мережах відео чути близько 20 вибухів у місці розташування ЗРК, а в сусідніх населених пунктах у цей час зникло світло.

За даними українських ЗМІ, вартість одного такого комплексу - 1,2 мільярда доларів. "Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу", - цитують вони свого співрозмовника.

Україна вже нашкодила щонайменше шести російським "Тріумфам"

За даними американського видання Newsweek і сайту Oryx, який рахує документально зафіксовані втрати під час війни, раніше українські війська знищили щонайменше п'ять транспортно-пускових установок, що входять до складу С-400 "Тріумф", а також кілька одиниць іншого обладнання, включно з пунктом управління, радаром і машиною забезпечення.

Дві такі установки знищили в серпні-вересні в анексованому Росією Криму: на мисі Тарханкут і біля Євпаторії. За інформацією цих сайтів, вартість одного такого ЗРК може перевищувати 600 мільйонів доларів.

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Російський ЗРК С-400 "Тріумф"

Українські дрони уразили "Тріумф" РФ на Бєлгородщині - ЗМІ

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