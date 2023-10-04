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У Росії заявили, що її вночі атакували понад 30 дронів

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
4 жовтня 2023 р.

Міноборони РФ стверджує, що ППО збила вночі 31 український безпілотник у Бєлгородській, Брянській та Курській областях. Сьогодні сигнали тривоги лунатимуть по всій Росії: влада каже, що перевірятиме системи оповіщення.

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Український дрон у повітрі
Символічне фото з дронаФото: DW

Міністерство оборони РФ стверджує, що в ніч на середу, 4 жовтня, протиповітряна оборона (ППО) збила 31 український безпілотник літакового типу над територією Бєлгородської, Брянської та Курської областей.

Місцева влада Бєлгородщини каже, що над регіоном збили 19 "об'єктів", а внаслідок атаки пошкоджена "адміністративна будівля в Бєлгороді". Влада Брянщини повідомила про збиття одного безпілотника та відсутність руйнувань. На Курщині заяву міноборони РФ не коментували.

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По всій Росії витимуть сирени

Російські ЗМІ повідомляють, що вночі повітряна тривога лунала в центрі Москві.

Напередодні міністерство з надзвичайних ситуацій РФ анонсувало, що в середу в усіх регіонах Росії пройде "масштабна перевірка систем оповіщення населення" - з запуском сирен і гучномовців, а також із заміщенням ефіру загальноросійських теле- і радіоканалів.

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