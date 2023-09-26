  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиРосійська Федерація

Українські дрони влаштували "блекаут" у Курській області РФ

Віолетта Чайковська
26 вересня 2023 р.

У Курській області РФ безпілотник скинув на електричну підстанцію вибуховий пристрій, внаслідок чого знеструмлені сім населених пунктів, каже місцева влада. Джерела українських ЗМІ говорять, що це була операція СБУ.

https://p.dw.com/p/4Wpv4
Збиття російського дрона в небі України
Архівне фото збиття російського дрона в небі УкраїниФото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив зранку у вівторок, 26 вересня, що в селі Снагость "український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію", внаслідок чого знеструмлені сім населених пунктів.

За його словами, жителі не постраждали. 

Вдень низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України написали, що вибуховий пристрій на електропідстанцію скинув дрон СБУ.

"Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - цитують вони співрозмовника в спецслужбі.

Читайте також: У Курську атакували аеродром з керівництвом авіаполку РФ - ЗМІ

Як сонячні електростанції допоможуть лікарням

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Кабмін: Виконали все для старту переговорів про вступ у ЄС

Політика26 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чоботи солдатів армії РФ, що крокують строєм (символічне фото)

Як не воювати в Україні: історії російських дезертирів

Як не воювати в Україні: історії російських дезертирів

Конфлікти26 вересня 2023 р.
Місце витоку газу метану з газопроводу Nord Stream у Балтійському морі, 27 вересня 2022 року

Підрив "Північних потоків": версій багато, фактів мало

Підрив "Північних потоків": версій багато, фактів мало

Конфлікти26 вересня 2023 р.
external

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Що з іноземним бізнесом в Росії?

Економіка25 вересня 2023 р.01:48 хв.
ЗСУ вже отримали перші американські танки Abrams. Цю інформацію 25 вересня 2023 року підтвердив президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Abrams, Leopard, Challenger: які можливості цих озброєнь?

Технології25 вересня 2023 р.
Силует людини на тлі неонових літер AfD під час партійного з'їзду партії "Альтернатива для Німеччини"

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

"Альтернатива для Росії" - як АдН переймає ідеологію Кремля

Конфлікти25 вересня 2023 р.
external

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Заборона азбесту: чому він такий небезпечний?

Здоров'я25 вересня 2023 р.09:12 хв.
На головну сторінку