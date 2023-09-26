Українські дрони влаштували "блекаут" у Курській області РФ

У Курській області РФ безпілотник скинув на електричну підстанцію вибуховий пристрій, внаслідок чого знеструмлені сім населених пунктів, каже місцева влада. Джерела українських ЗМІ говорять, що це була операція СБУ.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив зранку у вівторок, 26 вересня, що в селі Снагость "український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію", внаслідок чого знеструмлені сім населених пунктів.

За його словами, жителі не постраждали.

Вдень низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України написали, що вибуховий пристрій на електропідстанцію скинув дрон СБУ.

"Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - цитують вони співрозмовника в спецслужбі.

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