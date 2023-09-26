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Українські дрони влаштували "блекаут" у Курській області РФ
26 вересня 2023 р.
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Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив зранку у вівторок, 26 вересня, що в селі Снагость "український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію", внаслідок чого знеструмлені сім населених пунктів.
За його словами, жителі не постраждали.
Вдень низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України написали, що вибуховий пристрій на електропідстанцію скинув дрон СБУ.
"Росіяни мають розуміти: якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - цитують вони співрозмовника в спецслужбі.
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