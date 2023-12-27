Українці найбільше довіряють ЗСУ і Зеленському - соціологія

ЗСУ очолили рейтинг довіри до інституцій, Володимир Зеленський - до посадовців. Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в опитування не включили.

Серед державних і суспільних інститутів українці найчастіше висловлюють довіру до Збройних Сил України (ЗСУ). Їм довіряють 94 відсотки респондентів, свідчить спільне соціологічне опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, оприлюднене в середу, 27 грудня.

До топ-10 за довірою увійшли також добровольчі загони (89 відсотків), волонтерські організації (86), Державна служба з надзвичайних ситуацій (83), Національна гвардія (82), міністерство оборони (73), Державна прикордонна служба (72), Служба безпеки (71), президент (68) і церква (63).

Недовіру більшість висловлюють партіям - 76 відсотків. До п'ятірки антирейтингу також увійшли чиновники (73), суди (72), Верховна Рада (66) та уряд (63).

Серед політиків, посадовців і громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час дослідження, найчастіше опитувані висловлювали довіру до президента Володимира Зеленського - 71 відсоток.

За ним слідують голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (65 відсотків), міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (56), волонтер і телеведучий Сергій Притула (55), радник керівника Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк (52).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, голови СБУ Василя Малюка, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Не довіряє більшість лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко (85 відсотків), колишньому раднику ОП Олексію Арестовичу (82), голові парламентської групи "Платформа за життя та мир" Юрію Бойку (81), експрезиденту, депутату "Європейської солідарності" Петру Порошенку (74), голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії (57), депутатці "Слуги народу" Мар'яні Безуглій (56), і керівнику ОП Андрію Єрмаку (54).

Трійка політиків, до яких частіше висловлюють недовіру, ніж довіру: мер Києва Віталій Кличко (45 відсотків), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (42) і голова Ради Руслан Стефанчук (41).

Примітно, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в списку не було.

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Ставлення до іноземних країн

Серед сусідніх країн лідером позитивного ставлення українців є Польща. До неї відносяться позитивно 66 відсотків опитаних, негативно - вісім, нейтрально - 22.

Лідером "антирейтингу" серед сусідів стала Білорусь. Її оцінюють негативно 78 відсотків. Росію в перелік для опитування не включали.

Серед членів Європейського Союзу єдиною сусідньою країною, до якої переважає негативне ставлення (46 відсотків), стала Угорщина. Ставлення до Словаччини розділилося порівну між нейтральним і позитивним - по 38,5 відсотка.

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Віра українців в перемогу

Віра в перемогу продовжує об'єднувати абсолютну більшість українців - 88 відсотків, причому 63 відсотки з них вірять у перемогу однозначно. Сумніваються в перемозі п'ять відсотків респондентів.

Опитування провели 8-15 грудня серед 2019 повнолітніх респондентів методом face-to-face у всіх областях, крім Донецької та Луганської (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській його проводили лише на підконтрольних територіях, де не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка, але додаткові систематичні відхилення можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.