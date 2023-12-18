59% українців довіряють і Зеленському, і Залужному - КМІС

Особистий рейтинг довіри у Залужного вищий, ніж у Зеленського. За минулий рік рівень впав рівень довіри практично до всіх державних інституцій в Україні, окрім ЗСУ.

Одночасно довіряють і президенту України Володимиру Зеленському, і головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному 59 відсотків українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). При цьому лише один відсоток українців не довіряє їм обом, свідчать результати дослідження , оприлюднені у понеділок, 18 грудня.

При цьому опитування засвідчило, що особистий рейтинг довіри у Залужного значно вищий - йому довіряють 88 відсотків українців, а не довіряють - чотири. У Зеленського ці показники становлять 62 і 18 відсотків відповідно.

З грудня 2022 року показник довіри до президента знизився - тоді йому довіряли 84 відсотки опитаних, а не довіяли - п'ять.

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"Принципово важливим результатом є те, що в Україні 59 відсотків українців водночас довіряють і президенту, і головнокомандувачу. Українці вимагають єдності", - наголошує заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

На цьому тлі він зауважує, що громадській думці не відповідають як спроби окремих представників влади дискредитувати головнокомандувача, так і намагання окремих представників опозиції просувати наратив "гарний Залужний-поганий Зеленський". Абсолютна більшість українців зараз проти будь-яких виборів, зазначає Грушецький.

Падіння довіри до державних інституцій

Єдиною державною інституцією, що не втратила довіру за рік є ЗСУ - і в грудні 2022 року, і в грудні 2023 їм довіряють 96 відсотків українців.

В усіх інших структур за рік цей показник впав. Так, Верховній Раді торік довіряли і не довіряли майже однаково - 35 і 34 відсотки відповідно, натомість зараз довіряють лише 15 відсотків українців, а не довіряють - 61.

Довіра до Кабінету міністрів скоротилась вдвічі - з 52 до 26 відсотків, недовіра - зросла з 19 до 44 відсотків.

Меншою мірою скоротилася довіра до Служби безпеки України і Національної поліції: в СБУ цей показник знизився з 63 до 58 відсотків, у поліції - з 58 до 41 відсотка.

Критично низькою стала довіра до судів і прокурорів. Лише 12 відсотків українців довіряють судам і дев'ять відсотків - прокурорам. Минулоріч ці показники складали 25 і 21 відсоток. Натомість недовіра до них виросла удвічі і зараз становить 61 і 64 відсотки.

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У КМІС вважають, що зниження довіри до влади є наслідком, як несправджених очікувань на цей рік, так і претензіями щодо ефективності та прозорості діяльності. "Громадськість вимагає справедливості, тому безпорадна неефективність та корумпованість судів і прокуратури у забезпеченні справедливості лише поглиблює суспільну нелюбов до цих інституцій та створює сильне вогнище нестабільності в країні", - зауважує Грушецький.

Падіння довіри до медіа

Суттєво скоротилася довіра українців до ЗМІ. Якщо у грудні 2022 руку їм довіряли більше половини українців - 57 відсотків, то зараз - менше третини - 32 відсотки. Скоротилась і довіра до церкви із 44 до 38 відсотків.

А от рівень довіри до волонтерів залишається незмінно високим - 84 відсотки, і навіть недовіра до них трохи знизилася - з чотирьох до трьох відсотків.

Опитування КМІС проведене 29 листопада-9 грудня серед 1031 респондента.

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