Українцям у Швейцарії подовжили статус біженців

Утікачі від війни з України матимуть у Швейцарії статус захисту S до початку березня 2025 року. Крім того, уряд у Берні воліє активно інтегровувати українських біженців у місцевий ринок праці.

Уряд Швейцарії ухвалив подовження статусу захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року. Відповідне рішення ухвалено у середу, 1 листопада, під час засідання уряду в Берні, йдеться у повідомленні пресслужби швейцарського уряду.

"Сталої стабілізації ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для шукачів притулку з України, не скасовуватимуть раніше 4 березня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

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Українців намагатимуться посилено інтегрувати в швейцарський ринок праці

Водночас уряд у Берні вперше визначив мету інтегрувати у ринок праці до кінця 2024 року не менше 40 відсотків працездатних людей, котрі мають статус S. Для цього передбачено й виділення швейцарським урядом 3 000 швейцарських франків на особу на рік на заходи з інтеграції, особливо на вивчення мов, причому ці кошти розподіляються між кантонами поетапно, зазначають у Берні.

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"Підтримка інтеграції в ринок праці не лише знижує видатки на соціальні виплати. Шукачі притулку з України завдяки інтеграційним заходам, освіті та працевлаштуванню можуть і повинні активно долучатися до соціального життя, а також підтримувати та розвивати свої навички з огляду на можливість повернення додому в майбутньому", - переконані в швейцарському уряді.

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Станом на жовтень поточного року активний статус захисту S у Швейцарії мали близько 66 тисяч українців.

Нагадаємо, нещодавно перемогу на парламентських виборах у Швейцарії отримала правоконсервативна Швейцарська народна партія, котра критикувала приєднання попереднього уряду в Берні до санкцій ЄС проти РФ, як буцімто порушення швейцарського нейтралітету в конфліктах.