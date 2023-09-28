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ПолітикаЄвропа

Країни ЄС погодили подовження на рік захисту для українців

Ольга Журавльова
28 вересня 2023 р.

Рада ЄС подовжує термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на рік - до березня 2025-го.

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Акція солідарності з Україно в Парижі, лютий 2023
Українським біженцям дозволяють перебувати в ЄС ще до 2025 рокуФото: EMMANUEL DUNAND/AFP

Рада Європейського Союзу погодилася подовжити ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни в країнах ЄС. Про це йдеться в повідомленні на сайті установи.

"ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість понад 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС", - зауважив в.о. міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Тимчасовий статус дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженими правами в ЄС щодо місця проживання, ринку праці, медичної допомоги та доступу до освіти. Цей механізм запровадили 4 березня 2022 року - невдовзі після широкомасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну - і вже один раз його автоматично подовжували на рік.

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Після нинішньої політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно ухвалити рішення про подовження тимчасового захисту, йдеться у пресрелізі. Це станеться після того, як буде здійснено юридичну перевірку та переклад всіма мовами ЄС.

Як повідомлялося, Європейська Комісія анонсувала відповідну пропозицію 19 вересня. У Німеччині раніше висловлювали підтримку такому рішенню. Допомога біженцям з України має тривати допоки не закінчиться агресія РФ, переконана міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Наразі у Німеччині знайшли захист понад один мільйон українців.

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