Швейцарія надасть Україні понад 100 млн євро на розмінування

Швейцарія надасть понад 100 мільйонів євро протягом чотирьох років на розмінування української території, повідомили в мінекономіки України.

Уряд Швейцарії виділить понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні упродовж наступних чотирьох років. Про це у четвер, 12 жовтня, повідомляється на сайті міністерства економіки України за підсумками зустрічі очільниці відомства Юлії Свириденко з Федеральним радником із закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом у Загребі напередодні.

Зазначається, що сторони обговорили потреби та напрямки фінансування, а також пріоритети України в сфері розмінування. За словами Свириденко, плануючи роботи, Україна дотримується міжнародної системи пріоритетів розмінування. У першу чергу обстежується критична інфраструктура, як-от газогони та лінії електропередач. Потім забезпечується безпека громадян, обстежуються їхні домівки. Третім пріоритетом є землі сільськогосподарського призначення, четвертим - ліси і надводне-підводне розмінування.

"Масштаби забруднення України мінами та снарядами, що не вибухнули, безпрецедентні та найбільші з часів Другої світової війни. Самотужки наша держава вирішити проблему не може. І ми дуже вдячні уряду Швейцарії за допомогу та підтримку, яку отримує Україна в цій сфері", - цитує пресслужба мінекономіки Свириденко.

Водночас Кассіс запевнив, що Швейцарія і далі налаштована на співпрацю з Україною щодо гуманітарного розмінування. Він додав, що офіційний Берн планує прийняти другу Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування України наступного року в Швейцарії.

Шмигаль: В Україні потенційно заміновано 30 відсотків території

11 жовтня в столиці Хорватії Загребі відбулася Міжнародна донорська конференція з розмінування України, в якій взяли участь 34 країни. Учасники пообіцяли виділити майже 500 мільйонів євро на проведення розмінування в Україні. Так, Норвегія передасть Україні близько 17,4 мільйона євро, Хорватія – п'ять мільйонів євро, а Іспанія – 1,5 мільйона євро.

Як повідомив прем'єр України Денис Шмигаль, в Україні потенційно замінованими є 30 відсотків території - 174 тисячі квадратних кілометрів, що є співмірним з трьома площами Хорватії. Він наголосив на необхідності "ще більшої мобілізації світової спільноти" у цьому питанні.

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