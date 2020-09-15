Україна закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, де зібралися хасиди

Уряд України у середу, 16 вересня, підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі". Про це повідомляє пресслужба МВС України з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду. Такі обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Біля "Нових Яриловичів" зібралися більше тисячі паломників-хасидів, які намагаються потрапити Україну. У МВС запевнили, що паломники забезпечені продуктами харчування і медикаментами.

У Зеленського закликають Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів

Офіс президента України Володимира Зеленського повідомив, що наразі на кордоні між Україною і Білоруссю перебувають близько двох тисяч паломників-хасидів. В ОПУ зазначили, що більшість з них прибули з Ізраїлю, повіривши "чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий" і зауважили, що "влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки".

Київ закликає Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону. "Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - наголосили в Офісі президента України.

Як зазначається в повідомленні, "особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин". Україна "зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах" президента Білорусі, відзначили в ОПУ.

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Як повідомлялося, напередодні Олександр Лукашенко доручив уряду Білорусі домовитися з Україною про надання зеленого коридору для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити до Умані.

Раніше того ж дня міністерство закордонних справ України попросило Білорусь не пропускати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства у період з 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

Дивитись відео 01:39 Поділитись Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3iYXT Сотні хасидів застрягли на білорусько-українському кордоні (16.09.2020)

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