Україна просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів

Міністерство закордонних справ України у вівторок, 15 вересня, попросило Білорусь не пропускати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства у період з 28 серпня до 28 вересня 2020 року. Йдеться про паломників-хасидів, які намагаються потрапити до України.

"За останню добу на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які, незважаючи на обмеження в'їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана. З метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців МЗС України звернулось до білоруської стороні з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків", - йдеться в повідомленні міністерства.

МЗС України також просить подорожувальників поважати правила прикордонного контролю і не допускати створення ускладнених ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон. Нагадаємо, що раніше Державна прикордонна служба не пустила в Україну з території Білорусі кілька сотень прочан-хасидів.

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