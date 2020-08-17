Умань відвідають три тисячі хасидів - Аваков

Майже три тисячі хасидів приїдуть в Умань для святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Про це в понеділок, 7 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

"За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв'язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько трьох тисяч осіб", - сказав Аваков. Він запевнив, що всі паломники, які прибули в Україну до введеної урядом тимчасової заборони на в'їзд іноземців, пройдуть тести на COVID-19.

За словами міністра, під час Рош га-Шана в Умані введуть технічні обмеження. "Ми розуміємо всі ризики, які пов'язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - сказав Аваков.

Нагадаємо, що в серпні міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало Київ не дозволяти цьогорічне паломництво хасидів в Умань на свято Рош га-Шана. Пізніше уряд України заборонив в'їзд іноземцям до 28 вересня. Офіційна причина цього рішення - недопущення поширення на території України другої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.