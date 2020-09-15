 Лукашенко хоче домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Лукашенко хоче домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів

Олександр Лукашенко доручив уряду Білорусі домовитися з Україною про зелений коридор для хасидів-паломників.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в вівторок, 15 вересня, доручив уряду домовитися з Україною про надання зеленого коридору для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити до Умані.

"Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв'язатися з урядом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів", - повідомила журналістам прессекретарка білоруського президента Наталія Ейсмонт. За її словами, "Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення - українських святинь - і назад, а потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину".

"Усі ці функції наша країна готова взяти на себе", - заявила Ейсмонт. За її словами, білоруська сторона гарантує, що "процес буде організований максимально безпечно, зокрема і для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID-19 це ніяк не вплинуло".

Читайте також: В Ізраїлі виступили проти паломництва хасидів до Умані цього року

Нагадаємо, що поруч із пунктом пропуску "Нові Яриловичі" - "Нова Гута" на українсько-білоруському кордоні раніше зібралися сотні паломників-хасидів, які бажають потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана, юдейського Нового року. Білоруські прикордонники пропустили паломників, але на територію України їх не впустили в зв'язку з обмеженнями на в'їзд в країну іноземних громадян і осіб без громадянства, введених з метою боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Раніше того ж дня міністерство закордонних справ України попросило Білорусь не пропускати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства у період з 28 серпня до 28 вересня 2020 року.

DW.COM

МЗС України: Прибуття хасидів до Умані цього року є неможливим

У МЗС України дійшли до думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані цього року неможливе через епідемію COVID-19.  

Уряд України не дозволяв паломництво тисяч хасидів до Умані - МЗС

Україна не надавала дозвіл п'яти тисячам хасидів здійснити паломництво до Умані для відзначення іудейського свята Рош ха-Шана, повідомили DW в МЗС. Раніше про це заявляв головний рабин України.  

Уряд України підтримав обмеження паломництва хасидів до Умані - МВС

У міністерстві внутрішніх справ України пояснили, що епідеміологічна ситуація в країні не сприяє проведенню таких масових заходів, як паломництво хасидів до Умані.  

Також за темою

Ukraine jüdisches Neujahrsfest Rosch Haschana in Uman

Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів 15.09.2020

З 14 вересня кілька сотень прочан-хасидів намагаються потрапити на територію України з Білорусі попри заборону в'їзду. Держприкордонслужба запобігла перетину кордону.

Außenministerium Kiew

Україна просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів 15.09.2020

Міністерство закордонних справ України просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів на в'їзд до України.

Weißrussland Grenze mit der Ukraine, Gebiet Gomel

Протести в Білорусі: репортаж з українсько-білоруського кордону (відео) 14.09.2020

На тлі охолодження відносин між Києвом та Мінськом українські прикордонники посилено контролюють кордон з Білоруссю. DW побувала в найближчому до кордону селі на Рівненщині.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Дебати ЄП про нелегітимного Лукашенка і отруєння Навального

Кого євродепутати вважають "легітимним" у Білорусі та чи бачать зв'язок між Навальним і "Північним потоком-2".  

Озброєння від Haenel - нового постачальника Бундесверу

Бундесвер уперше за 60 років змінив постачальника гвинтівок

Уперше за 60 років Бундесвер обрав собі нового постачальника штурмових гвинтівок.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  