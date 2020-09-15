Лукашенко хоче домовитися з Києвом про зелений коридор для хасидів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в вівторок, 15 вересня, доручив уряду домовитися з Україною про надання зеленого коридору для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити до Умані.

"Президент Білорусі доручив нашому уряду оперативно зв'язатися з урядом України і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів", - повідомила журналістам прессекретарка білоруського президента Наталія Ейсмонт. За її словами, "Білорусь готова організувати транспорт, наприклад автобуси, для доставки цих паломників до пункту призначення - українських святинь - і назад, а потім і в аеропорт для відправлення на батьківщину".

"Усі ці функції наша країна готова взяти на себе", - заявила Ейсмонт. За її словами, білоруська сторона гарантує, що "процес буде організований максимально безпечно, зокрема і для того, щоб на ситуацію з захворюваністю COVID-19 це ніяк не вплинуло".

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Нагадаємо, що поруч із пунктом пропуску "Нові Яриловичі" - "Нова Гута" на українсько-білоруському кордоні раніше зібралися сотні паломників-хасидів, які бажають потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана, юдейського Нового року. Білоруські прикордонники пропустили паломників, але на територію України їх не впустили в зв'язку з обмеженнями на в'їзд в країну іноземних громадян і осіб без громадянства, введених з метою боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Раніше того ж дня міністерство закордонних справ України попросило Білорусь не пропускати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків із постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства у період з 28 серпня до 28 вересня 2020 року.