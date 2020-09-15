Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні

Більш ніж тисяча прочан-хасидів не полишають спроб потрапити на територію України з Білорусі. Про це в середу, 16 вересня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Згідно з повідомленням на сайті ДПСУ, станом на ранок 16 вересня лише поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі хасидів.

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Ще близько 50 паломників намагаються потрапити до України через пункт пропуску "Дольськ" на Волині. Напередодні ввечері до цього пункту прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко й зустрівся з представниками хасидів. У розмові з прочанами Дейнеко наголосив, що цього року "неможливо" організувати їхній проїзд до міста Умань через запровадженні протиепідемічні заходи. "З метою недопущення поширення коронавірусу територією України наразі в'їзд іноземців заборонений", - сказав Дейнеко.

Голова служби також наголосив на неприпустимості протизаконних дій і застеріг щодо наслідків для тих, хто наважиться чинити таке.

У МЗС теж кажуть про неприпустимість пропуску

Тим часом заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін так само визнав, що наявна натепер ситуація не дає змоги дозволити владі пропуск в Україну додаткової кількості паломників-хасидів. Про це Єнін 16 вересня розповів в ефірі телеканалу "Україна 24". "На сьогодні ситуація не дозволяє нам дозволити пропуск в Україну додаткової кількості хасидів, зокрема тих паломників, які на сьогодні зібралися на кордоні з Білоруссю", - сказав Єнін, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами урядовця, українська влада керується "передусім тими нормативними документами, які затверджені урядом, і національними інтересами України".

Напередодні на своїй сторінці у Facebook Єнін повідомив про лист від міністра внутрішніх справ Ізраїлю на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити доступ хасидів до міста Умань.

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Крім того, Єнін зазначив, що в Умані вживають "надзвичайно ретельних заходів з метою максимального гарантування безпеки тих паломників, які все-таки прибули до введення заборони на в'їзд в Україну".

В Умані у декого з прочан виявили коронавірус

Мер міста Умань повідомив 15 вересня у ефірі "Радіо НВ", що натепер в Умані перебувають 2,5 тисячі прочан-хасидів. У десяти з них виявили коронавірус. А протестовано було 360 осіб, наголосив міський голова Умані.

Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір домовитися з Києвом щодо створення зеленого коридору для хасидів.

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