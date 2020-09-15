Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні

На Чернігівщині навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі прочан-хасидів, котрі не полишають спроб потрапити в Україну. Ще 50 прочан намагаються перейти кордон на Волині, повідомили в ДПСУ.
Більш ніж тисяча прочан-хасидів не полишають спроб потрапити на територію України з Білорусі. Про це в середу, 16 вересня, повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ). Згідно з повідомленням на сайті ДПСУ, станом на ранок 16 вересня лише поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі хасидів.
Читайте також: Держприкордонслужба не пустила до України кількасот прочан-хасидів
Ще близько 50 паломників намагаються потрапити до України через пункт пропуску "Дольськ" на Волині. Напередодні ввечері до цього пункту прибув голова ДПСУ Сергій Дейнеко й зустрівся з представниками хасидів. У розмові з прочанами Дейнеко наголосив, що цього року "неможливо" організувати їхній проїзд до міста Умань через запровадженні протиепідемічні заходи. "З метою недопущення поширення коронавірусу територією України наразі в'їзд іноземців заборонений", - сказав Дейнеко.
Голова служби також наголосив на неприпустимості протизаконних дій і застеріг щодо наслідків для тих, хто наважиться чинити таке.
Тим часом заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін так само визнав, що наявна натепер ситуація не дає змоги дозволити владі пропуск в Україну додаткової кількості паломників-хасидів. Про це Єнін 16 вересня розповів в ефірі телеканалу "Україна 24". "На сьогодні ситуація не дозволяє нам дозволити пропуск в Україну додаткової кількості хасидів, зокрема тих паломників, які на сьогодні зібралися на кордоні з Білоруссю", - сказав Єнін, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами урядовця, українська влада керується "передусім тими нормативними документами, які затверджені урядом, і національними інтересами України".
Напередодні на своїй сторінці у Facebook Єнін повідомив про лист від міністра внутрішніх справ Ізраїлю на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням забезпечити доступ хасидів до міста Умань.
Читайте також: Умань відвідають три тисячі хасидів - Аваков
Крім того, Єнін зазначив, що в Умані вживають "надзвичайно ретельних заходів з метою максимального гарантування безпеки тих паломників, які все-таки прибули до введення заборони на в'їзд в Україну".
Мер міста Умань повідомив 15 вересня у ефірі "Радіо НВ", що натепер в Умані перебувають 2,5 тисячі прочан-хасидів. У десяти з них виявили коронавірус. А протестовано було 360 осіб, наголосив міський голова Умані.
Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір домовитися з Києвом щодо створення зеленого коридору для хасидів.
Читайте також: Україна просить Білорусь не пропускати паломників-хасидів