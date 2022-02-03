Україна за перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Стамбула - Резніков

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Очільник оборонного відомства України Олексій Резніков наголосив на готовності української сторони до перенесення переговорного майданчика щодо Донбасу з Мінська до Стамбула, Женеви або Відня.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, Організація з безпеки та співробітництва в Європі) щодо врегулювання ситуації на Донбасі з білоруського Мінська до турецького Стамбула. Про це він заявив у четвер, 3 лютого, на брифінгу в Києві.
"Президент (Туреччини Реджеп Таїп - Ред.) Ердоган публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли я ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ. Ми відповідали ствердно. Так, ми згодні, якщо цей майданчик буде, наприклад, буде в Стамбулі", - сказав Резніков, який до призначенням міністром оборони був першим заступником голови делегації України в ТКГ.
Резніков додав, що українська сторона готова до перемовин щодо Донбасу в Стамбулі, а також у Женеві чи у Відні - "у будь-якому місті, де є незаангажованість, незалежність від однієї зі сторін (переговорів - Ред.), а саме - від Російської Федерації". "Ми будемо готові, але треба, щоб погодилась інша сторона", - наголосив міністр.
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З 2020 року через пандемію COVID-19 переговори ТКГ відбуваються за допомогою відеозв'язку, а не фізично в Мінську. Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Мікко Кіннунен на онлайн-засіданні 26 січня повідомив, що Туреччина пропонує проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Стамбулі.
Весною 2021 року голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що у зв'язку з ситуацією навколо примусової посадки літака Ryanair у Мінську білоруська столиця більше не може бути майданчиком для переговорів із врегулювання на Донбасі. Він висловив думку, що після закриття авіасполучення з Білоруссю необхідно знайти новий перемовний майданчик для
ТКГ. Кравчук запропонував перенести майданчик ТКГ з Білорусі до Польщі. Ці заяви викликали критику з боку білоруської влади.