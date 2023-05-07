Україна вважає очікування від контрнаступу завищеними - WP

Західні партнери хочуть, щоб ЗСУ під час контрнаступу продемонстрували "приклад успіху", каже Олексій Резніков. Водночас в Києві не розуміють, яким саме має бути масштаб цього "успіху" і побоюються зменшення підтримки.

Українські високопосадовці вважають, що союзники наразі мають завищувані очікування від контрнаступу Збройних сил України, що в перспективі може призвести до "емоційного розчарування", йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post (WP), опублікованому в ніч на неділю, 7 травня.

"Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі, - зауважив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю WP, - Більшість людей... чекають чогось величезного".

За його словами, після попереднього досвіду успішного протистояння України російському вторгненню, західні партнери кажуть, що їм потрібен "наступний приклад успіху", який вони зможуть показати людям.

"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?" - зазначає він.

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Від успіху контрнаступу залежить подальша підтримка

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважує, що наразі склалася ситуація, за якої подальша підтримка Києва залежить від ефективності контрнаступу.

"Я гадаю, що чим більше перемог ми матимемо на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей повірять у нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", - сказав він в інтерв'ю WP.

Також існують побоювання, зауважує видання, що недостатні успіхи у контрнаступі посилять тиск Київ і спроби змучити його почати переговори з Москвою. Такі переговори "майже напевно" включатимуть вимоги Росії щодо здачі території, що Україна вважає неприйнятним, зауважує видання.

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300 тисяч військових РФ перебувають в Україні

За словами Резнікова, наразі на території України перебувають щонайменше 300 тисяч російських військових, а загальна численність угруповання РФ, яке може бути задіяне в Україні, сягає півмільйона осіб.

WP зауважує, що перевага у чисельності росіян, а також підготовка їхній позицій створюють велику відмінність від ситуації осені 2022 року, коли ЗСУ змогли провести успішні операції на Харківщині і Херсонщині.

Перша операція пройшла вдало, зокрема через те, що росіян заскочили зненацька, а друга - бо вони мали проблеми із забезпеченням через географічну віддаленість своїх військ на правобережжі Дніпра, зазначає видання.

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Підрозділи готові на 90 відсотків

Українські високопосадовці не розкривають жодних подробиць щодо строків чи напрямів контрнаступу, щоб Росія не могла підготуватися до дій ЗСУ. Однак, за словами Резнікова, "перше штурмове формування" готове до його початку більш ніж на 90 відсотків, однак деякі підрозділи все ще завершують навчання за кордоном.

Своєю чергою Зеленський каже, що Україна буде готова розпочати наступ, "як тільки буде укомплектована зброя, про яку домовилися з нашими партнерами". Також його час може залежати від погоди, оскільки наразі земля вздовж лінії фронту залишається вологою.

Водночас президент України продовжує наполягати: ЗСУ мали б більше можливостей, якби отримали західні винищувачі і далекобійну зброю від союзників. "Я не зовсім розумію, скажу вам відверто, чому ми не можемо отримати далекобійну артилерію", - наголошує він і додає, що Україна не використовуватиме такі озброєння для ударів усередині Росії.

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