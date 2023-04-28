Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Автобан у Польщі поряд з Україною. Колона з дюжини зелених армійських вантажівок рухається квітневим ранком геть від кордону з Україною. Трейлери йдуть порожняком. "Я бачив їх приблизно тиждень тому, вони привезли до України танки, - каже таксист. - Це були дуже великі танки".

Кожен із цих танків знадобиться Україні найближчими тижнями та місяцями. Збройні сили України (ЗСУ) закінчують підготовку до давно оголошеного та з напругою очікуваного контрнаступу. Мета - перелом у виснажливій позиційній війні та витіснення Росії з окупованих територій. Вважається, що це може бути вирішальна битва.

Битва за Бахмут з метою виграти час

У Києві цими днями відчувається буквально "затишшя перед бурею". Обстріл столиці ракетами та безпілотниками, як це було у п'ятницю, 28 квітня, останнім часом були рідкісними. На доглянутих вулицях столиці цвітуть дерева та квіти, у кафе багато відвідувачів, війна здається далеко. І все-таки вона постійно нагадує про себе. На кожному розі - плакати із закликами вступати до ЗСУ чи підтримувати армію грошима. На Майдані майже щодня виставляють для прощання труни із відомими загиблими бійцями.

Особливо багато зараз гине у Бахмуті. За місто на Донеччині вже майже рік точаться запеклі бої, сьогодні велика його частина під російським контролем. Але українська армія не відступає. Керівництво країни та армії пояснює це необхідністю захисту сусідніх міст. У Бахмуті Київ прагне не лише стримати російські сили, а й виграти час для підготовки контрнаступу. Тому ЗСУ довго не використовували резерви і були готові зазнавати великих втрат. Точні цифри не відомі.

Андрій та Максим (імена змінені - Ред.) теж воювали під Бахмутом і зараз проходять реабілітацію у Києві. "Я дуже сподіваюся, що воно того варте", - каже Андрій про рішення тримати Бахмут. Сам він, схоже, не певен. Максим розповідає про чисельну перевагу російських сил, недостатню підготовку та слабке озброєння його формування: "Ми просто опинилися в меншості, це математика". Що вони очікують від контрнаступу? "Щоб нарешті знову було звільнено території", - каже Максим.

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Чому Київ не поспішає з наступом

В українських ЗМІ контрнаступ - давня тема, але представники армії мовчать. На всі запитання одна відповідь: "Почекайте". На це є багато причин. Так, ще не надійшли всі обіцяні західні озброєння. Від початку року партнери з країн НАТО передали Україні багато "важкого металу", багато - вперше: десятки сучасних танків німецького та британського виробництва, БМП різних країн, американські системи ППО Patriot, радянські винищувачі.

Західні експерти: "ЗСУ готують поле бою для контрнаступу" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Для контрнаступу армія та Нацгвардія створили, за оцінками видання "Українська правда", щонайменше 16 нових бригад загальною чисельністю до 50 тисяч. Цим новим з'єднанням потрібен час, щоб освоїти нову зброю. Додатковий виклик - координація багатьох формувань, іншими словами - великий наступ. Досі в України мало такого досвіду. За даними інформованих кіл у Києві, можливі сценарії були прораховані на комп'ютерах.

Погодні умови теж поки що не пасують. Дощі зробили дороги в полях такими, що важка техніка може загрузнути. Крім того, українській армії потрібно більше листя на деревах, щоб краще ховатися на місцевості. Поки стане досить сухо та зелено, пройдуть ще щонайменше дні.

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Крим як стратегічний напрямок

Де, коли і як ударить українська армія - один із найбільших секретів. Вважається, що напрямків буде як мінімум два. Саме так діяла українська армія восени 2022 року в Харківській та Херсонській областях і досягла успіху.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний у своїй поки що єдиній програмній статті у вересні 2022 року лише в основних рисах змалював, як може виглядати український наступ. Він писав про "кілька послідовних, а в ідеальному випадку - одночасних контрударів". Стратегічно важливою метою Залужний назвав анексований Росією 2014 року півострів Крим. Це головний напрямок, на якому спробує завдати удару Україна, вважають у Києві. При цьому можливі сюрпризи і відволікаючі маневри. Однак багато хто сумнівається, що Україна вже зараз зможе повернути Крим і каже, що для цього недостатньо людських сил та техніки.

Головним можливим напрямком удару давно вважається Запорізька область на півдні України. Звідти ЗСУ планують наступати на Крим, щоб відрізати угруповання армії РФ, котрі там знаходиться, від наземного постачання. Якщо це вдасться, то це стане великим успіхом Києва. Домогтися цього буде нелегко, оскільки Росія чекає там удару та звела кілька ліній оборони. Крім того, цього разу - на відміну від Харкова та Херсону - від РФ очікують спроб контрударів, що є одним з ризиків української операції.

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Контрнаступ не закінчить війну

Проте настрій у Києві стримано-оптимістичний. "Цей наступ не може бути неуспішним, якісь території точно будуть звільнені, - каже один військовий експерт. - Питання в тому, скільки і якою ціною". Цю ціну солдат Андрій бачить щоразу, коли дивиться у список контактів на своєму мобільному телефоні: "Багатьох побратимів уже немає, але не піднімається рука видалити їхні контакти".

Поки всі чекають наступу, питання про те, що буде потім, уже стоїть. Дехто побоюється, що якщо він буде недостатньо успішним, Захід може спробувати підштовхнути Україну до переговорів та болючих поступок. Військове керівництво чітко виступило проти. "Цього не буде", - каже Андрій. Він і багато хто в Києві очікує довгої війни, яка не закінчиться після контрнаступу. Тож солдат ЗСУ сподівається на нові колони з важкою технікою від Заходу.