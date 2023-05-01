Резніков назвав компоненти вдалого контрнаступу України

Міністр оборони України Олексій Резніков вірить у вдалий контрнаступ ЗСУ. "Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він був вдалий", - сказав він у понеділок, 1 травня, в ефірі українського телемарафону, цитують "Українські новини".

При цьому глава оборонного відомства України зазначив, що для вдалого наступу потрібні три ключові компоненти: наявність озброєння, підготовлені люди та забезпечення наступу всім необхідним (снаряди, амуніція, паливо, одяг, захист). "Я вважаю, що станом на сьогодні ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можемо сказати: так, все готове. А далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою генерального штабу, головкому та його команди буде зрозуміло як, де і коли", - пояснив Резніков.

Раніше американське видання The New York Times написало, що контрнаступ Збройних сил України може відбутися в травні цього року. Видання, з посиланням на військових експертів та чиновників США, повідомляло, що попри високі очікування щодо майбутнього контрнаступу, він, малоймовірно, що призведе до різкої переваги на користь України.

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Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Де, коли і як ударить українська армія - один із найбільших секретів. Вважається, що напрямків буде як мінімум два. Головним можливим напрямком удару давно вважається Запорізька область на півдні України. Звідти ЗСУ планують наступати на Крим, щоб відрізати угруповання армії РФ, котрі там знаходиться, від наземного постачання.