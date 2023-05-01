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Українські військові на сході УкраїниФото: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images
КонфліктиУкраїна

Резніков назвав компоненти вдалого контрнаступу України

Ольга Журавльова
4 год. тому

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що країна готова до контрнаступу і назвав три передумови для його успіху.

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Міністр оборони України Олексій Резніков вірить у вдалий контрнаступ ЗСУ. "Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він був вдалий", - сказав він у понеділок, 1 травня, в ефірі українського телемарафону, цитують "Українські новини".

При цьому глава оборонного відомства України зазначив, що для вдалого наступу потрібні три ключові компоненти: наявність озброєння, підготовлені люди та забезпечення наступу всім необхідним (снаряди, амуніція, паливо, одяг, захист). "Я вважаю, що станом на сьогодні ми виходимо на ту фінішну пряму, коли можемо сказати: так, все готове. А далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою генерального штабу, головкому та його команди буде зрозуміло як, де і коли", - пояснив Резніков.

Раніше американське видання The New York Times написало, що контрнаступ Збройних сил України може відбутися в травні цього року. Видання, з посиланням на військових експертів та чиновників США, повідомляло, що попри високі очікування щодо майбутнього контрнаступу, він, малоймовірно, що призведе до різкої переваги на користь України.

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Де, коли і як ударить українська армія - один із найбільших секретів. Вважається, що напрямків буде як мінімум два. Головним можливим напрямком удару давно вважається Запорізька область на півдні України. Звідти ЗСУ планують наступати на Крим, щоб відрізати угруповання армії РФ, котрі там знаходиться, від наземного постачання.

 

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