У ФРН заявили про важливість нарощення підтримки України

За словами глави оборонного комітету Бундестагу, підтримка Києва у боротьбі проти РФ "не повинна зменшуватися". У МЗС України заявляють, що військової допомоги має бути вдесятеро більше.

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала до подальшої підтримки України у її оборонній боротьбі з Росією. "Війна досі триває у найжорстокіший спосіб", - заявила депутатка Бундестагу на партійній конференції вільних демократів у Берліні в суботу, 22 квітня. "Люди, з якими ми зустрічалися протягом року, благають, щоб ми не відверталися", - наголосила вона. Підтримка, за її словами, "не повинна зменшуватися".

Вона також є послідовною прихильницею європейської інтеграції України. "І так, дорога довга. Дорога нелегка. Але це важливий сигнал", - зазначила Штрак-Ціммерманн, додавши, що Україні дають зрозуміти, "що ми віримо в її майбутнє".

Крім того, на її думку, меседж для Росії полягає у тому, що ніхто не думає, що Україна втрачена.

Штрак-Ціммерманн очолює Комітет Бундестагу з питань оборони. Її виступ у Берліні пов'язаний з призначенням її правлінням Вільної демократичної партії головною кандидаткою на вибори до Європарламенту у 2024 році.

МЗС України: Необхідно вдесятеро більше зброї

Водночас в Києві наполягають на збільшенні обсягів наданого озброєння. За словами заступника глави міністерства закордонних справ України Андрія Мельника, Україна повинна негайно отримати удесятеро більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", – заявив Мельник у своєму Twitter. Він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити відсоток ВВП на поставки зброї Україні.

Днями в Україну прибули обіцяні ФРН, Нідерландами та США системи протиповітряної оборони Patriot. За словами глави міноборони України Олексія Резнікова, українські зенітники освоїли комплекси максимально швидко. Щоправда, кількість систем, які надійшли, він не назвав.