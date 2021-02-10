Україна та ЄС розпочали оцінку всіх досягнень угоди про асоціацію

Україна та Євросоюз розпочали роботу над оцінкою угоди про асоціацію. Про це заявили верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після засідання 7-ї Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося в четвер, 11 лютого, у Брюсселі.

"Ми домовилися запустити всеохопну оцінку всього того, що Україна та Євросоюз до цього моменту досягли за допомогою цієї угоди", - сказав Боррель.

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У свою чергу Денис Шмигаль повідомив, що серед пріоритетів українського уряду - "посилення секторальної співпраці та поступова інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС".

"Сьогодні ми узгодили подальші практичні кроки із запуску всеохоплюючого огляду досягнення цілей угоди та початку діалогу щодо оновлення параметрів Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - додав Шмигаль.

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"Стосовно перегляду угоди: дійсно, цей перегляд розпочався у ці дні", - уточнив Шмигаль, відповідаючи на запитання кореспондента DW. Він пояснив, що далі йтиме кропітка технічна робота над конкретними статтями угоди, над переглядом стандартів, які за роки дії документа змінилися. "Угоду треба привести до тих стандартів і параметрів, які на сьогодні діють на території Євросоюзу, а також врахувати ті зміни та реформи, які відбулися в Україні", - зазначив прем'єр-міністр України.

Він висловив сподівання, що угоду про асоціацію вдасться переглянути "у найкоротший термін".

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Також на брифінгу за результатами засідання Ради асоціації єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї нагадав, що угода про асоціацію передбачає можливість її перегляду через п'ять років після набуття нею чинності. П'ять років минають саме цього року.

"Перегляд означає не лише пошук нових сфер (євроінтеграції. - Ред.), але також і перевірку імплементації. Тож ми почнемо з оцінки імплементації. Ми також отримали інформацію від уряду України щодо нових сфер, де вони хотіли б співпрацювати", - пояснив Варгеї. При цьому він наголосив, що угода і у нинішньому вигляді має багато невикористаного потенціалу.

Нагадаємо, Київ уже давно ставить за мету перегляд або оновлення угоди про асоціацію. На саміті Україна-ЄС у жовтні 2020 року сторони домовилися спершу провести огляд та оцінку всієї угоди.