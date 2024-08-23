Україна відновить експорт електроенергії з 25 серпня

Експорт електрики з України до сусідніх країн відновлять через профіцит, повідомила компанія "Укренерго". Надлишок обумовлений завершенням спеки, підключенням до мережі енергоблоку АЕС і роботою СЕС.

Через зниження температури та завершення ремонту енергоблоку однієї з атомних електростанцій у найближчі дні в українській енергетичній системі очікується профіцит електроенергії у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції (СЕС), повідомила у п'ятницю, 23 серпня, національна компанія "Укренерго".

У компанії зазначили, що задля уникнення аварій необхідно забезпечити збалансовану роботу енергосистеми, коли кількість виробленої енергії відповідає кількості спожитої. Шляхів такого балансування при профіциті є два: обмежити генерацію СЕС, або відновити експорт електроенергії.

"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн", - повідомили в "Укренерго".

Вже в суботу, 24 серпня, буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови.

Водночас у компанії запевнили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту. "У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", - зазначили в "Укренерго".

Дефіцит електроенергії в Україні

Через масовані удари по енергетичній інфраструктурі, яких російські війська завдають з 2022 року та посилили навесні цього року в Україні виник суттєвий дефіцит генерації електроенергії.

Загалом було втрачено 9 гігават потужностей, переважно теплових і гідроелектростанцій, які "поки вдалося відновити лише частково".

Через це протягом червня-липня в Україні запроваджували погодинні графіки відключення світла. Наприкінці липня, коли спека спала, обмеження скасували, втім на початку цього тижня через потепління їх знову застосовували кілька днів.

За прогнозами енергетиків, за відсутності нових атак РФ по енергетиці і сприятливих погодних умов, графіки відключень електрики не застосовуватимуть до другої половини жовтня.