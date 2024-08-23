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ЕкономікаУкраїна

До мережі достроково підключили ще один блок АЕС - міненерго

Степан Смишляєв
23 серпня 2024 р.

Після ремонту до електромережі підключили атомний енергоблок потужністю 1000 МВт. Це дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

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Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції (ілюстративне фото)
Хмельницька АЕС (ілюстративне фото)Фото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images

У п'ятницю, 23 серпня, після ремонту і перезавантаження ядерного палива до енергетичної системи України підключили ще один енергоблок однієї з атомних електростанцій ( АЕС), повідомили в міністерстві енергетики.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок", - зазначив міністр Герман Галущенко.

У міненерго уточнили, що йдеться про блок потужністю 1000 МВт. Його підключення "посилить стабільність енергосистеми та дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів".

Наразі атомна генерація забезпечує близько 60 відсотків споживання електроенергії, додали в міністерстві.

Дефіцит електроенергії в Україні

Через масовані удари по енергетичній інфраструктурі, яких російські війська завдають з 2022 року та посилили навесні цього року в Україні виник суттєвий дефіцит генерації електроенергії.

Загалом було втрачено 9 гігават потужностей, переважно теплових і гідроелектростанцій, які "поки вдалося відновити лише частково".

Через це протягом червня-липня в Україні запроваджували суттєві обмеження споживання електрики. Наприкінці липня, коли зменшилась спека, обмеження скасували, втім на початку цього тижня через потепління їх знову застосовували кілька днів.

За прогнозами енергетиків, за відсутності нових атак РФ по енергетиці і сприятливих погодних умов, графіки відключень не застосовуватимуть до другої половини жовтня.

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