24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 серпня.

на цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 9 серпня (час київський).

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Унаслідок вибухів на військовому аеродромі "Саки" біля населеного пункту Новофедорівка в Криму загинула одна людина, повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов. "На жаль, одна людина загинула", - написав він у своєму Тelegram. Кількість постраждалих він при цьому не уточнив.

Говорячи про причини вибухів, Аксьонов сказав, що "треба опиратися на офіційний коментар Міноборони РФ". У російському міністерстві оборони вже заявили, що причиною вибухів стала детонація боєприпасів і що нібито авіатехніка не постраждала.

++18.10++

Україна отримала турецькі бронетранспортери Kirpi

Збройні сили України отримали партію турецьких бронетранспортерів BMC Kirpi. Про це повідомило оперативне угруповання військ "Каховка". "Весь світ бажає, щоб Україна здобула перемогу над лютим ворогом. Збройним силам України передали нові турецькі бронетранспортери BMC Kirpi", - йдеться у повідомленні. Також зазначається, що невдовзі очікується ще 150 бронетранспортерів.

Бронетранспортер Kirpi використовується для переміщення особового складу. Його броньований корпус захищає від уламків артилерійських та бронебійних снарядів. Kirpi має п'ять амбразур для ведення вогню зі стрілецької зброї та чотири куленепробивні вікна на кожному боці відсіку. На його даху передбачено місце для кулемета, уточнюють "Українські новини".

++17.45++

До окупованих Росією Донецька та Луганська прибула делегація з Москви, повідомляють ЗМІ. Метою візиту є перевірка цільового використання коштів, які Москва вісім років виділяла "на розвиток Донбасу". Як повідомляє український "24 канал" із посиланням на джерела у розвідці України, у Кремлі всерйоз замислилися над тим, щоб зняти з "посад" усіх колаборантів на окупованих територіях та замінити їх російськими чиновниками.

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Жителі Криму повідомляють про вибухи в районі військового аеродрому у Новофедорівці Сакського району на анексованому Росією півострові. На відео у соцмережах видно клуби диму, користувачі повідомили про понад десять вибухів.





Нагадаємо, в українському міністерстві оборони раніше припустили можливість застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS для ударів по об'єктах у Криму. Представник ГУР міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Кримський півострів став "хабом переміщення окупантів", тому Київ може застосувати реактивні системи залпового вогню по їхніх військових об'єктах.

++15.50++

У РФ заявили про зупинку транзиту нафти через Україну

Постачання російської нафти транзитом територією України зупинено 4 серпня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення російської компанії "Транснефть". Південною гілкою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, постачання здійснювалося у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії.

Транзит північною гілкою через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває штатно, йдеться у повідомленні.

Як пояснює "Транснефть", при здійсненні платежу від 22 липня за транзит нафти територією України у серпні цього року кошти було повернуто на рахунок російської компанії. Прессекретар "Транснефти" Ігор Дьомін повідомив російським ЗМІ, що платіж повернули через сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії.

++14.56++

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала не видавати росіянам туристичні візи для поїздок до ЄС. "Відвідання Європи - це привілей, а не право людини", - написала вона Twitter. На її думку, час "припинити туризм із Росії". Каллас нагадала, що авіасполучення з Росією припинено. За її словами, поки інші країни Шенгенської угоди видають візи, Фінляндія, Естонія та Литва "несуть тягар", бо залишаються "єдиними точками доступу" для росіян.

Днем раніше з закликом обмежити видавання віз росіянам виступила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Окрім того, президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити всім росіянам в'їзд на свою територію. Росіяни повинні "жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію", сказав президент України в інтерв'ю газеті The Washington Post 8 серпня. На його думку, заборонити в'їзд слід і тим, хто виїхав із РФ через незгоду з політикою Путіна і нападом Росії на Україну.

++14.30++

Україна та РФ обмінялись тілами загиблих військових. Києву повернули тіла 17 захисників, повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

++13.40++

Україна може заробити на цьогорічному експорті зернових щонайменше 20 мільярдів доларів, прогнозує міністерство аграрної політики та продовольства. "Ми маємо десятки заявок від інших країн. І це є підтвердженням того, що власники суден і трейдери вірять, що під міжнародним патронатом буде виконана зернова угода. Світ потребує продовольства з України. І ця потреба, і величезний попит дають віру в те, що двосторонній режим буде тільки зростати. Це відбуватиметься не через місяці, а в найближчі тижні", - зазначає перший заступник міністра Тарас Висоцький.

Три порти "Великої Одеси" за його оцінкою можуть обслуговувати від 80 суден на місяць. "Йдеться про 3-3,5 мільйони тонн продукції в місяць. На сьогодні це досить оптимістичний показник. І це позитивний сигнал ... щоб фермери могли продовжувати операційну діяльність і з упевненістю дивитися на осінньо-польові роботи, які вже активно розпочнуться буквально за декілька тижнів", - вважає Висоцький.

За дев'ять днів роботи" зернового коридору" вже експортовано 370 тисяч тонн агропродукції, підрахувало агентство "Українські новини".

++13.20++

Україна потребує термінового втручання міжнародних інституцій для демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявляє глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він розповів, що блоки на ЗАЕС – сучасні та добре захищені, на відміну від тієї ж ЧАЕС, але наразі на станції перебувають озброєні люди та воєнна техніка, тому про гарантії безпеки не йдеться.

Попри напруженість ситуації, радіаційний стан і на самому майданчику, і в місті-супутнику Енергодарі складає 12-15 мікрорентгенів на годину, що є в межах норми, запевняє Старух. На його думку, Росія вдається до ядерного шантажу, використовуючи станцію як для терору населення, так і як прикриття. "Вони свої підрозділи використовують, щоб через Каховку відбомбити, зокрема, Нікополь, Марганець і сховатися під прикриттям ЗАЕС, розуміючи, що нашої відповіді не буде", - розповів Старух та додав, що, попри все, працівники станції, рятувальники ДСНС виконують свою роботу та усувають пошкодження.

++12.20++

На Луганщині поліцейські за минулу добу задокументували 19 злочинів російської армії проти мирного населення. "Внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна та села Тошківка зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об’єктів - 17 житлових будинків та 2 магазини", повідомляє національна поліція.

++11.35++

З тимчасово окупованих територій Харківської області українська влада евакуювала 809 мешканців, з них 243 дитини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у вівторок вранці.

++11.27++

СБУ оприлюднила дані дев'ятьох підозрюваних у колабораціонізмі та держзраді на окупованій території Запоріжжя - всі вони займають керівні посади в структурах окупаційного "міністерства внутрішніх справ". "За завданням російських кураторів, так зване "мвд" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами", - повідомляє українська спецслужба. Загалом у держзраді та колабораціонізмі підозрюють 17 співробітників окупаційного "мвс".

++11.15++

З порту Чорноморськ вийшли ще два судна зі збіжжям, повідомляє міністерство інфраструктури України. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тисячі тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї.

++11.05++

Окупаційна адміністрація на захопленій РФ частині Запорізької області вчора оголосила "референдум про приєднання до Росії", втім з конкретною датою ще не визначилась. "Референдум швидше за все пройде у вересні. Дату визначать скоро", - повідомляє російське державне агентство "РИА Новости" посилаючись не керівництво колаборантів.

++10.55++

За минулу добу армія РФ 27 обстріляла мирні райони Донеччини, 13 з них прийшлося на Авдіївку, загинули та поранені цивільні мешканці, повідомляє Національна поліція. "Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 53 житлових будинки, школа, автомийка тощо", - пишуть поліцейські.

++10.23++

Фінські інструктори навчатимуть українських військових у Великобританії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За їх даними, Гельсінкі відправить близько 20 військовослужбовців до Сполученого Королівства для участі у програмі підготовки ЗСУ. Планується, що у тренуваннях візьмуть участь щонайменше 10 тисяч українських воїнів протягом цього року.

++09.55++

У понеділок від російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних жителів: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення, повідомляє голова військової адміністрації Павло Кириленко.

++09.45++

Росії не вдалося за місяць істотно захопити територію Донеччині, вважає британська розвідка. За її даними, за останні 30 днів найуспішнішим напрямком наступу РФ в регіоні став бахмутський - тут Росії вдалося просунутися на 10 км. На інших ділянках сили росіян за місяць просунулись не більше ніж на 3 км.

Попри тривале інтенсивне використання артилерії в цих районах, Москва не змогла підтягнути достатньо боєздатної піхоти, щоб пришвидшити наступ, пояснюють розвідники в достатній кількості. Цими вихідними Росія продовжила зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України, однак і далі атакує українські позиції в Донецькій області, зазначають у розвідці.



++09.35++

Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликала президента Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН завадити трибуналу над полоненими бійцями полку "Азов. Родичі захисників "Азовсталі" нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами, тим паче ніким не визнаними псевдореспубліками.

++09.05++

Вночі росіяни обстріляли Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, за попередніми даними з ракет, повідомляє голова військової адміністрації області Олег Синєгубов. "У Шевченківському окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс... В Індустріальному районі пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - пише він у своєму телеграм-каналі.





++08.55++

Штурмова авіація ЗСУ нанесла удар по скупченню російських військ неподалік Снігурівки на Миколаївщині, повідомляє оперативне командування "Південь". Військові стверджують. що знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С" та п'ять автомобілів.

++08.25++

Росія припиняє інспекції свого ядерного арсеналуз боку США. Як заявили в понеділок, 8 серпня, в МЗС РФ, Росія "тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором".

Своє рішення російське МЗС пояснило запровадженими щодо Росії санкціями та пандемією коронавірусу.

Читайте докладніше: РФ виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

++07.55++

Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікополь, випустивши по місту трьох 120 реактивних снарядів Град", повідомляє голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. "Під удар потрапили три мирні підприємства, Пошкоджено цехи, майстерні, адміністративні будинки та техніка підприємств. Також постраждали житлові будинки, газопровід....Цивільний чоловік госпіталізований до лікарні з переломом", - пише він в телеграмі.

++07.35++

Збройні сили України відкинули наступ армії РФ біля семи населених пунктів Донеччини - Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки, Бахмута, Зайцевого, Красногорівки та Авдіївки, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Водночас росіяни все ще наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються артилерійським вогнем витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

За даними Генштабу, ЗСУ вдалося знешкодити розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. Авіаударів РФ завдала по районах поблизу Верхнього Салтова, що на Харківщині, біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілок на Запоріжжі, неподалік Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного у Херсонській області , а також на Донеччині - біля Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки, Спірного, Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки, Авдіївки.

Крім того, під вогнем російського важкого озброєння були населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

++07.25++

Суд у Москві оштрафував колишню редакторку "Першого каналу" Марину Овсяннікову на 40 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил РФ. Раніше за аналогічне правопорушення на неї було накладено штраф у 50 тисяч рублів. Після двох адміністративних покарань проти Овсяннікової може бути порушена кримінальна справа.

++07.15++

Західні країни мають заборонити всім росіянам в'їзд на свою територію, закликав Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Post. За його словами, всі попередні санкції проти Росії є слабкими порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік та повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.