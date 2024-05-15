Удари РФ по великих містах України: 27 поранених, 2 загиблих

Удари РФ по великих містах України: 27 поранених, 2 загиблих15 травня 2024 р.
Російські війська протягом середи, 15 травня, завдали низки повітряних та інших ударів по великих українських містах, зокрема по Херсону, Миколаєву, Харкову та Дніпру. Внаслідок атак постраждали майже 30 людей, двоє - загинули.
Найбільше постраждалих - у Херсоні. Вдень росіяни вдарили по центральному району міста трьома керованими авіаційними бомбами (КАБ). Пошкоджені вісім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, медичний заклад, дві школи, а також потрощені автівки й господарча споруда.
Внаслідок атаки поранені 19 людей. Наймолодшому травмованому 15 років, найстаршій - 98 років, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. 12 потерпілих отримали необхідну медичну допомогу і подальше лікування проходитимуть амбулаторно. У лікарнях перебувають семеро поранених.
Читайте також: Росія атакувала Україну 4 тисячами ракет, дронів і КАБ у квітні - Зеленський
У Дніпрі двоє загиблих
Крім того, армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Через падіння уламків збитої ракети загинули двоє чоловіків, ще один - отримав поранення, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт, адміністративна будівля, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхові будинки, шість приватних будинків, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідували.
Від атаки також постраждав Миколаїв - там російські військові поцілили у промислову зону. Виникла пожежа станції технічного обслуговування площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Шестеро людей отримали поранення, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Надвечір росіяни знову обстріляли центр Харкова. Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджена п'ятиповерхова будівля. Ушпиталені двоє цивільних чоловіків 20 і 40 років, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Зеленський: ЗСУ частково стабілізували ситуацію на Харківщині