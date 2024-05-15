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Удари РФ по великих містах України: 27 поранених, 2 загиблих

Степан Смишляєв
15 травня 2024 р.

Херсон, Миколаїв, Харків і Дніпро потерпали в середу від російських атак. У Дніпрі двоє людей загинули, у Херсоні - 19 постраждалих.

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Наслідки удару РФ по Херсону (архівне фото)
Наслідки російського удару по Херсону (ілюстративне архівне фото)Фото: Igor Burdyga/DW

Російські війська протягом середи, 15 травня, завдали низки повітряних та інших ударів по великих українських містах, зокрема по Херсону, Миколаєву, Харкову та Дніпру. Внаслідок атак постраждали майже 30 людей, двоє - загинули.

Найбільше постраждалих - у Херсоні. Вдень росіяни вдарили по центральному району міста трьома керованими авіаційними бомбами (КАБ). Пошкоджені вісім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків, медичний заклад, дві школи, а також потрощені автівки й господарча споруда. 

Внаслідок атаки поранені 19 людей. Наймолодшому травмованому 15 років, найстаршій - 98 років, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. 12 потерпілих отримали необхідну медичну допомогу і подальше лікування проходитимуть амбулаторно. У лікарнях перебувають семеро поранених. 

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У Дніпрі двоє загиблих

Крім того, армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Через падіння уламків збитої ракети загинули двоє чоловіків, ще один - отримав поранення, повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт, адміністративна будівля, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхові будинки, шість приватних будинків, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідували.

Від атаки також постраждав Миколаїв - там російські військові поцілили у промислову зону. Виникла пожежа станції технічного обслуговування площею 400 кв. м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Шестеро людей отримали поранення, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Надвечір росіяни знову обстріляли центр Харкова. Внаслідок атаки у Шевченківському районі пошкоджена п'ятиповерхова будівля. Ушпиталені двоє цивільних чоловіків 20 і 40 років, зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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