Зеленський: РФ атакувала 4 тис. ракет, дронів і КАБ у квітні

Протягом квітня Росія била по Україні 600 ракетами різних типів і шахедами" та понад трьома тисячами керованих авіаційних бомб.

За квітень Росія вдарила по Україні 300 ракетами різних типів, майже 300 "шахедами" та понад 3200 керованими авіабомбами (КАБ). Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 2 квітня.

"Наші міста і громади від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон щодня й щоночі страждають від цього свідомого та підлого терору", - написав Зеленський у Telegram.

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Зупинити російський терор силою ППО

Президент зазначив, що "тисячі життів наших людей були врятовані" завдяки допомозі країн, які підсилюють українську протиповітряну оборону (ППО) та тиснуть санкціями на РФ, але додав, що квітневі удари забрали багато життів.

"Лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", - наголосив він.

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