Удар РФ по Україні: загинуло четверо людей, 16 поранено

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по готелю загинуло двоє осіб, ще 5 отримали поранення.

Унаслідок чергового ракетного-дронового удару Росії в ніч на вівторок, 27 серпня, в Україні загинуло четверо людей, а ще 16 отримали поранення.

"Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок.

Також він заявив, що Україна обов'язково відповість Росії "на цей та всі інші удари".

У Кривому Розі - двоє загиблих та п'ятеро поранених

У Кривому Розі внаслідок ракетного удару по будівлі готелю загинуло двоє осіб, про що повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На жаль двоє людей загинули - жінка та чоловік. Поранення отримали п'ятеро людей, з них у лікарні зараз перебуває двоє. На місце удару було оперативно направлено всі рятувальні, медичні та комунальні служби. Наші рятувальники відкопали під завалами 43-річну жінку близько 5-ї ранку, важка, але жива - лікарі борються за її життя", - зазначив він.

За словами Вілкула, в результаті рятувальної операції було врятовано п'ять осіб. Рятувальні роботи тривають. Також він додав, що у середу, 28 серпня, у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, своєю чергою, зазначив, що наразі невідома доля ще двох людей, які можуть перебувати під завалами готелю.

Двоє цивільних убиті дронами на Запоріжжі

За даними Офісу генерального прокурора України, ще двоє загиблих та четверо поранених внаслідок нічної атаки дронами на Запоріжжя та передмістя. Правоохоронці зафіксували влучення по приватному будинку, де загинуло двоє цивільних. Один із поранених яких перебуває у важкому стані. Зруйновано та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що російські військові у ніч на вівторок, 27 серпня, атакували Україну 10-ма ракетами різних типів та 81-м ударним безпілотником типу "Shahed". За даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), сили ППО збили п'ять крилатих ракет Х-101 та 60 "шахедів". Ще десять ворожих дронів були "локаційно втрачені" (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю. Також повідомлялося, що окрім ракет Х-101, росіяни застосували три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", балістичну ракету "Іскандер-М" та крилату ракету "Іскандер-К".