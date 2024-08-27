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РФ ударила ракетою по готелю у Кривому Рогу, є жертви

Дмитро Шварц | Олег Соколенко
27 серпня 2024 р.

Росія завдала удару по Кривому Рогу. Пошкоджено кілька будинків та об'єктів інфраструктури, є загиблі та постраждалі. Повідомляється про роботу ППО в Київській області та вибухи у кількох інших регіонах України.

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Ракетний удар по Кривому Рогу (архівне фото)
Архівне фото наслідків атаки по Кривому РогуФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Армія РФ у ніч на вівторок, 27 серпня, завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Голова Криворізької районної військової адміністрації (РВА) Євген Ситниченко повідомив, що загинуло двоє людей, пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування та автотранспорт.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул раніше повідомляв, що внаслідок влучення ракети в будівлю цивільної інфраструктури загинула жінка, ще четверо постраждалих було госпіталізовано. Під завалами можуть залишатися ще п'ятеро людей, додав Вілкул. Рятувальні роботи тривають.

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" вказав, що будівля, в яку потрапила балістична ракета - це готель.

Українські ЗМІ також пишуть, що звуки вибухів було чути у Запоріжжі, Сумах, Рівному та Хмельницькій області. Повідомлялося також про роботу протиповітряної оборони (ППО) у Київській області. Повітряні сили ЗСУ попередили, що з авіабази в російському місті Енгельс злетіли кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Масований удар 26 cерпня по енергосистемі України

Уночі та вранці 26 серпня Росія завдала масованого удару по інфраструктурі України, переважно цілячись в енергетичні об'єкти. Командування Повітряних сил ЗСУ заявило, що у 15 регіонах країни було випущено 236 ракет і дронів, більшу частину з яких збила ППО.

Унаслідок цього було пошкоджено кілька об'єктів енергоінфраструктури, включаючи Київську ГЕС . Крім того, за даними МВС та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, загинуло семеро людей та 47 постраждали. На тлі російських ударів у кількох областях України відновили відключення світла.

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