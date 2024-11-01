Удар РФ по Харкову: постраждали 30 поліцейських, 1 - загинув

Удар РФ по Харкову: постраждали 30 поліцейських, 1 - загинув1 листопада 2024 р.
Російські війська у п'ятницю, 1 листопада, завдали ракетного удару по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименкоповідомив, що внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліцейських отримали поранення. Серед поранених є поліцейські у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.
У Офісі генпрокурора згодом повідомили, що кількість постраждалих через удар по Харкову збільшилася до 40 людей, серед них: 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ять цивільних людей.
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Пошкоджено 20 житлових приватних та багатоквартирних будинків, а також адміністративна будівля.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300.
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