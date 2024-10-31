Удар по будинку в Харкові: число жертв зросло (оновлено)31 жовтня 2024 р.
Війська РФ пізно увечері у середу, 30 жовтня, поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один під'їзд будинку, повідомив очільник Харківськой обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
Станом на ранок місцева влада повідомляла, що жертвами стали двоє людей, ще щонайменше 34 - зазнали поранень. Згодом Синєгубов оприлюднив оновлену інформацію: наразі встановлено, що внаслідок удару загинула одна людина - 12-річний хлопчик. Як розповів Синєгубов, рятувальники деблокували його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більш як півгодини проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.
Однак станом на 14:15 за київським часом було відомо вже про трьох загиблих. Спочатку рятувлаьники деблокували тіло чоловіка віком 25-30 років, а згодом - виявили тіло 15-річного хлопця, який до того вважався зниклим безвісти, повідомив Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов, своєю чергою, повідомив, що поранень внаслідок атаки зазнали 36 людей.
Внаслідок удару руйнувань зазнав під’їзд дев'ятиповерхового будинку з п'ятого по перший поверхи, у будинку зайнялася пожежа, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Як зазначив Синєгубов, існує небезпека руйнування конструктивних елементів будинку. Тривають дослідження й аналіз стану будівлі. Також триває і рятувально-пошукова операція.
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