Удар по будинку в Харкові: число жертв зросло (оновлено)

Війська РФ поцілили керованою авіабомбою по житловій дев'ятиповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один з під'їздів будинку. За оновленими даними, троє людей загинули і щонайменше 36 - поранені.

Війська РФ пізно увечері у середу, 30 жовтня, поцілили керованою авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові, практично зруйнувавши один під'їзд будинку, повідомив очільник Харківськой обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Станом на ранок місцева влада повідомляла, що жертвами стали двоє людей, ще щонайменше 34 - зазнали поранень. Згодом Синєгубов оприлюднив оновлену інформацію: наразі встановлено, що внаслідок удару загинула одна людина - 12-річний хлопчик. Як розповів Синєгубов, рятувальники деблокували його з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більш як півгодини проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Однак станом на 14:15 за київським часом було відомо вже про трьох загиблих. Спочатку рятувлаьники деблокували тіло чоловіка віком 25-30 років, а згодом - виявили тіло 15-річного хлопця, який до того вважався зниклим безвісти, повідомив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов, своєю чергою, повідомив, що поранень внаслідок атаки зазнали 36 людей.

Аварійно-рятувальні роботи у будинку тривають Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Внаслідок удару руйнувань зазнав під’їзд дев'ятиповерхового будинку з п'ятого по перший поверхи, у будинку зайнялася пожежа, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Як зазначив Синєгубов, існує небезпека руйнування конструктивних елементів будинку. Тривають дослідження й аналіз стану будівлі. Також триває і рятувально-пошукова операція.

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