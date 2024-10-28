Нічні удари Росії по Харкову: 13 постраждалих

Кілька ударів російських військ по Харкову проти ночі 28 жовтня спричинили руйнування багатоповерхівки та пошкодження приватних будинків. 13 людей поранені.

Внаслідок ударів Росії по Харкову у ніч на понеділок, 28 жовтня, постраждали 13 людей. У Холодногірському районі міста частково зруйновані конструкції багатоповерхового житлового будинку, там унаслідок авіаудару поранені семеро людей, серед них 16-річна дівчина, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Троє людей постраждали також в Салтівському районі, ще троє - у Шевченківському від ударів КАБами, що були завдані російськими військами кількома годинами раніше.

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"Щодо нічного обстрілу Харкова: наразі є інформація про сімох постраждалих у Холодногірському районі, зокрема дівчину 16-ти років; у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 і 9 поверхами, зруйновано три квартири", - написав Терехов у Telegram і уточнив також наслідки ударів у неділю ввечері по Салтівському та Шевченківському районах - там зруйнована господарська споруда, пошкоджений 21 приватний будинок і чотири автомобілі.